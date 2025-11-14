México

“La historia se está escribiendo en este momento”: Henrique Cymerman vislumbra el camino para Medio Oriente

Una coalición de catorce países se alista para apoyar a un nuevo gobierno palestino, apunta el periodista y escritor

En medio de la tensión del alto al fuego entre las fuerzas de Hamás e Israel, donde parece que el conflicto permanece estancado, el periodista Henrique Cymerman advierte que “la historia se está escribiendo en este momento, aunque no parezca”, y estima que el 18 de noviembre podrían darse a conocer noticias en Washington.

Apunta que una coalición conformada por catorce países, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y apoyada por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad Bin Salmán, se alista para impulsar un amplio plan educativo en Palestina con el objetivo de brindar estabilidad en la región.

Hay una serie de personas en todo Medio Oriente que están cambiando estos programas escolares, apoyado por la Universidad de Cambridge (Inglaterra)”, revela Cymerman durante una charla en Tel Aviv.

Explica que el primer paso para la pacificación dentro de Gaza consiste en aislar a los grupos radicales de Hamás y retirarles el control de la educación de casi 600 mil niños palestinos, a quienes constantemente conducen hacia un radicalismo religioso.

El adoctrinamiento escolar promovido por Hamás en Gaza fomenta el odio y la violencia, lo que obstaculiza cualquier posibilidad de paz duradera en la región, insiste Cymerman.

Fuerzas internacionales apoyarían a un nuevo gobierno palestino

El futuro político de Gaza contempla la entrada de un gobierno respaldado por la Autoridad Palestina y una fuerza multinacional, con el objetivo de reconstruir la Franja y desarmar a Hamás.

El periodista ataja que Hamás no busca un Estado palestino junto a Israel, sino reemplazar a éste último por un Estado islámico regido por una visión muy estricta de la sharía. Añade que los grupos extremistas castigan dentro de Gaza, incluso con violencia, a quienes no apoyan esta visión.

El periodista y escritor agrega que no sólo Estados Unidos se ha involucrado de manera activa en el acuerdo que detuvo las hostilidades, sino que la suma de Turquía y Catar fue determinante para obligar a Hamás a entregar a los rehenes israelíes que tomó durante el asalto del 7 de octubre de 2023.

A pesar de que el actual acuerdo de cese al fuego no es definitivo, reconoce la importancia de haber llegado a él y terminar con dos años de conflicto.

“El éxito de este alto al fuego, que no es un acuerdo de paz definitivo aún, es muy importante porque pone fin a la guerra más terrible que vivió esta región y que duró un tiempo sin precedentes: dos años”.

Sobre el avance de un acuerdo de paz más amplio entre Palestina e Israel, Henrique Cymerman se muestra optimista ante la participación de otros actores internacionales.

“Veo una gran determinación por parte de la coalición que rodea a Estados Unidos”.

Finalmente, Cymerman vislumbra una alta posibilidad de estabilidad en Medio Oriente debido a la participación internacional.

La fuerza multinacional que participará en Gaza incluye a varios países europeos, además de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Azerbaiyán, Indonesia y Pakistán.

El entrenamiento se ha desarrollado durante varios meses, dice Cymerman, quien destaca omo un punto muy importante que en este proceso han participado también efectivos de origen palestino.

El propósito del plan es preparar a las fuerzas para su entrada en Gaza, la cual estaría prevista para producirse probablemente a principios de enero.

