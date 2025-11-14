México

Horacio Beamonte, actor de Televisa, abandona tratamiento contra la leucemia a meses de un episodio crítico

El histrión explicó que optó por continuar con una vida saludable dentro de lo posible y mantener sus actividades cotidianas

Horacio Beamonte superó una crisis
Horacio Beamonte superó una crisis de salud en abril. (@horaciobeamonte, Instagram)

La preocupación en el mundo del espectáculo volvió a encenderse luego de que el actor Horacio Beamonte confirmara que decidió abandonar por completo los tratamientos médicos contra la leucemia que enfrenta.

Su estado de salud ha sido tema constante en la industria, pues en los últimos meses requirió varias hospitalizaciones de emergencia debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad y con el cromosoma Filadelfia, una mutación que agrava su diagnóstico.

Beamonte, conocido por su trabajo en telenovelas como Imperio de mentiras y El amor invencible, además de su participación frecuente en La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, habló con total franqueza en una entrevista para la revista TVNotas. Ahí compartió su decisión de rechazar cualquier tratamiento como quimioterapias o medicamentos especializados.

“No, rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Solamente estoy con mi fe y mi esperanza”, expresó el actor, quien relató que se sometió a una quimioterapia, pero los efectos secundarios resultaron tan severos que lo llevaron a dar un paso definitivo hacia otra ruta personal.

El actor confirmó la noticia
El actor confirmó la noticia en sus redes sociales. (Horacio Beamonte, Instagram)

Beamonte explicó que optó por continuar con una vida saludable dentro de lo posible y mantener sus actividades cotidianas, aunque reconoció que es consciente de los riesgos que implica suspender los tratamientos. Aun así, su decisión se basa en sus convicciones espirituales y en la manera en que busca afrontar su proceso.

“Si el señor así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él. Nada (de tratamiento), decidí que no, no me iba a esclavizar a nada”, señaló durante la conversación.

La postura del actor generó reacciones en el medio artístico, donde colegas y seguidores han manifestado apoyo y respeto a su determinación, al tiempo que expresan preocupación por su salud. A pesar de las dificultades, Beamonte continúa mostrándose cercano al público que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Su carrera en Televisa incluye proyectos exitosos que lo colocaron como un rostro recurrente en melodramas y programas unitarios. Hoy, enfrenta uno de los retos más complejos de su vida con una visión profundamente personal, centrada en la fe y en su búsqueda de tranquilidad.

En abril de 2025, sus
En abril de 2025, sus familiares pidieron donaciones para costear su tratamiento oncológico. (Instagram)

