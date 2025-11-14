México

Gobierno de la CDMX usa a los minions para advertir sobre estafas en el Buen Fin

La Agencia Digital de Innovación Pública recurrió a los personajes de "Mi villano favorito" para informar a la ciudadanía sobre riesgos en la temporada de ofertas

Los minions y Gru protagonizan la campaña digital del Gobierno de la CDMX para prevenir fraudes en El Buen Fin. Crédito: X @LaAgenciaCDMX - Universal Pictures

Los minions y personajes del universo de “Mi villano favorito” saltaron de la pantalla grande a las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México para protagonizar la campaña de prevención digital en El Buen Fin.

A través de imágenes animadas y mensajes claros, la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX empleó a los icónicos minions para orientar a la ciudadanía sobre los principales fraudes y riesgos de las compras en línea que caracterizan al Buen Fin.

Los minions explican la importancia de no revelar contraseñas ni datos bancarios y de activar la autenticación en dos pasos.Crédito: X @LaAgenciaCDMX

El diseño de la campaña apostó por el humor y la familiaridad que generan los minions para volver accesible la información sobre delitos cibernéticos. Lejos de limitarlos a una función decorativa, fueron utilizados como portavoces de consejos prácticos, haciendo más atractiva la advertencia sobre hackeo de cuentas, clonación de tarjetas, phishing, smishing y las ofertas engañosas. Cada uno de estos personajes, con actitudes y expresiones emblemáticas, acompañaron definiciones sencillas de estos conceptos.

Las imágenes difundidas por la Agencia Digital de Innovación Pública mostraron también a los minions compartiendo recomendaciones puntuales para consumidores. Entre sus mensajes resaltan la importancia de no revelar contraseñas o datos bancarios, activar la autenticación en dos pasos y priorizar plataformas de pago confiables.

La Agencia Digital de Innovación Pública utiliza a los minions para alertar sobre delitos cibernéticos durante las compras en línea. Crédito: X @LaAgenciaCDMX

El mensaje de se reforzó con los minions explicando situaciones sospechosas, como mensajes con enlaces extraños, errores ortográficos notorios o solicitudes inusuales de información personal.

Dentro del mismo universo animado, el personaje de Gru fue incluido en la campaña para explicar los procedimientos ante sospechas de fraude electrónico. El perosnaje ilustró que ante cualquier intento de estafa, las personas pueden recurrir a la Policía Cibernética mediante números telefónicos y correos electrónicos de atención permanente.

En el último de los materiales, un minion recuerda de forma llamativa que “La mejor oferta no siempre es la más barata, sino la más segura. Aprovecha los ofertones con consciencia digital".

Otras recomendaciones de la SSC CDMX para compras seguras en El Buen Fin

La campaña destaca con los minions dando consejos clave para evitar hackeo de cuentas, clonación de tarjetas, phishing y smishing en El Buen Fin. Crédito: X @LaAgenciaCDMX

En cuanto a las compras presenciales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX aconseja revisar en todo momento el estado físico de los artículos, asegurarse de que el precio corresponda a lo mostrado en el recibo y no perder de vista objetos y pertenencias personales en los pasillos de las tiendas. Recomienda conservar los comprobantes de compra y consultar a detalle las políticas de devolución, cambio o garantía antes de realizar cualquier pago.

Por último, la SSC recuerda la importancia de vigilar los elementos de seguridad de los billetes si se realiza una compra con efectivo, así como verificar el monto antes de autorizar cualquier transacción con tarjeta.

