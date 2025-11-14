Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

(@CoronaCapital)

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y otros artistas están preparados para el Corona Capital de 2025.

Los organizadores del evento indican que hay algunos objetos con los que no es posible ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, sitio donde se realizar este festival de música.

Objetos permitidos

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros o gorras

Gel antibacterial en envases de 100 mililitros

Cámaras no profesionales (pueden ser instantáneas y desechables)

Banderas sin asta de hasta un metro de largo

Ponchos

Termos vacíos



Objetos no permitidos

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o ajustable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (palos para selfies, gopros, estuches, trípodes

Pilas (A excepción de baterías externas para celulares)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o atrás de ti

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores o vapes

Comida o bebida

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos laser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cadenas largas o joyería con picos

Armas

Drones

Aerosoles



Bolsas no permitidas

Bolsas de mesh

Tote bag grande

Funda para cámara

Bolsa de diario

Mochila

Bolsas permitidas

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros

Bolsas de mano pequeñas con o sin correa que no excedan 11x16 centímetros

Cangureras que no excedan 11x16 centímetros

Bolsas de almacenamiento tipo “ziplox” o parecidas

Cómo llegar al Corona Capital

La forma más práctica y económica suele ser el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Debes llegar a la Línea 9 (color marrón) y bajar en Estación Ciudad Deportiva, que se encuentra a unos minutos caminando de la Curva 4. También puedes utilizar la Estación Puebla o Velódromo de la misma línea, aunque Ciudad Deportiva suele ser la opción más directa para la entrada habitual del evento. Al salir del metro, sigue las señalizaciones o al resto de asistentes en dirección al Autódromo.

Otra alternativa eficiente es el Metrobús Línea 2; baja en la estación Goma. Desde ahí, tendrás que caminar un tramo adicional o tomar un taxi corto hacia una de las puertas de acceso; sin embargo, se trata de una distancia que se puede recorrer en aproximadamente 25 minutos.