Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Garbage y otros artistas están preparados para el Corona Capital de 2025.
Los organizadores del evento indican que hay algunos objetos con los que no es posible ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez, sitio donde se realizar este festival de música.
Objetos permitidos
- Lentes de sol
- Baterías externas para celulares
- Tapones para oídos
- Toallas y tampones (pieza individual cerrada)
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Maquillaje en polvo
- Sombreros o gorras
- Gel antibacterial en envases de 100 mililitros
- Cámaras no profesionales (pueden ser instantáneas y desechables)
- Banderas sin asta de hasta un metro de largo
- Ponchos
- Termos vacíos
Objetos no permitidos
- Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o ajustable)
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras (palos para selfies, gopros, estuches, trípodes
- Pilas (A excepción de baterías externas para celulares)
- Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas y lectores)
- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o atrás de ti
- Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores o vapes
- Comida o bebida
- Paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos laser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Cadenas largas o joyería con picos
- Armas
- Drones
- Aerosoles
Bolsas no permitidas
- Bolsas de mesh
- Tote bag grande
- Funda para cámara
- Bolsa de diario
- Mochila
Bolsas permitidas
- Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros
- Bolsas de mano pequeñas con o sin correa que no excedan 11x16 centímetros
- Cangureras que no excedan 11x16 centímetros
- Bolsas de almacenamiento tipo “ziplox” o parecidas
Cómo llegar al Corona Capital
La forma más práctica y económica suele ser el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Debes llegar a la Línea 9 (color marrón) y bajar en Estación Ciudad Deportiva, que se encuentra a unos minutos caminando de la Curva 4. También puedes utilizar la Estación Puebla o Velódromo de la misma línea, aunque Ciudad Deportiva suele ser la opción más directa para la entrada habitual del evento. Al salir del metro, sigue las señalizaciones o al resto de asistentes en dirección al Autódromo.
Otra alternativa eficiente es el Metrobús Línea 2; baja en la estación Goma. Desde ahí, tendrás que caminar un tramo adicional o tomar un taxi corto hacia una de las puertas de acceso; sin embargo, se trata de una distancia que se puede recorrer en aproximadamente 25 minutos.