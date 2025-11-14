Cómo preparar galletas para perro con muy pocos ingredientes: esta la receta más fácil

Snack saludable para perros, con ingredientes naturales como manzana y harina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar premios caseros para mascotas representa una opción accesible para quienes buscan controlar los ingredientes en la dieta de sus animales y evitar aditivos industriales. Con pocos utensilios y elementos básicos de cocina, es posible elaborar alternativas nutritivas que aportan confianza y variedad a la alimentación diaria de los perros.

Una receta sencilla de galletas para perro, elaborada con muy pocos ingredientes, permite ofrecer un alimento casero sin complicaciones. Esta alternativa resulta útil para dueños alérgicos a componentes comerciales o para quienes priorizan opciones económicas y naturales. Cualquier persona puede ponerla en práctica en su hogar, sin necesidad de experiencia culinaria ni herramientas especializadas.

Receta fácil de galletas para perro con pocos ingredientes

Así se preparan estos premios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación básica requiere tan solo tres elementos: harina de avena, puré de manzana sin azúcar y huevo. La harina de avena puede obtenerse triturando avena tradicional en licuadora o procesador de alimentos, mientras que el puré de manzana debe estar libre de azúcares, edulcorantes y conservantes, ya que algunos pueden resultar dañinos para las mascotas.

Para iniciar, se combinan en un recipiente una taza de harina de avena, media taza de puré de manzana y un huevo grande. La mezcla debe integrarse hasta obtener una masa homogénea y moldeable. Si la masa se torna demasiado seca, se puede agregar una pequeña cantidad de agua. Para quienes disponen de cortadores de galleta, se puede estirar la masa sobre una superficie limpia y enharinada y presionar las formas deseadas; de lo contrario, es posible formar bolitas o pequeños discos de manera manual.

Consiente a tu perrito con estas galletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa ya formada se coloca en una bandeja cubierta con papel encerado o antiadherente y se lleva al horno precalentado a 180℃ (356℉) durante 15 a 20 minutos, hasta que las galletas adquieren firmeza y un color dorado. Es relevante no exceder el tiempo de horneado para evitar que el producto se vuelva demasiado duro.

Ofrecer estas galletas caseras aporta la ventaja de saber exactamente qué ingredientes consume el animal. El tamaño de cada galleta puede ajustarse a la talla del perro, favoreciendo una mejor administración de las porciones. Además, guardar los premios en un recipiente hermético ayuda a que se mantengan aptos para el consumo durante una semana.

La simplicidad de la receta hace posible experimentar con ingredientes adicionales aptos para perros, como zanahoria rallada o yogur natural, según las preferencias del animal y las indicaciones de un veterinario. Esta opción casera permite adaptar premios a necesidades alimenticias específicas y brinda un control directo sobre la calidad de los ingredientes.