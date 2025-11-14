México

Cómo preparar galletas para perro con muy pocos ingredientes: esta la receta más fácil

Estos premios no son dañinos para tu mascota

Guardar
Snack saludable para perros, con
Snack saludable para perros, con ingredientes naturales como manzana y harina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar premios caseros para mascotas representa una opción accesible para quienes buscan controlar los ingredientes en la dieta de sus animales y evitar aditivos industriales. Con pocos utensilios y elementos básicos de cocina, es posible elaborar alternativas nutritivas que aportan confianza y variedad a la alimentación diaria de los perros.

Una receta sencilla de galletas para perro, elaborada con muy pocos ingredientes, permite ofrecer un alimento casero sin complicaciones. Esta alternativa resulta útil para dueños alérgicos a componentes comerciales o para quienes priorizan opciones económicas y naturales. Cualquier persona puede ponerla en práctica en su hogar, sin necesidad de experiencia culinaria ni herramientas especializadas.

Receta fácil de galletas para perro con pocos ingredientes

Así se preparan estos premios
Así se preparan estos premios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación básica requiere tan solo tres elementos: harina de avena, puré de manzana sin azúcar y huevo. La harina de avena puede obtenerse triturando avena tradicional en licuadora o procesador de alimentos, mientras que el puré de manzana debe estar libre de azúcares, edulcorantes y conservantes, ya que algunos pueden resultar dañinos para las mascotas.

Para iniciar, se combinan en un recipiente una taza de harina de avena, media taza de puré de manzana y un huevo grande. La mezcla debe integrarse hasta obtener una masa homogénea y moldeable. Si la masa se torna demasiado seca, se puede agregar una pequeña cantidad de agua. Para quienes disponen de cortadores de galleta, se puede estirar la masa sobre una superficie limpia y enharinada y presionar las formas deseadas; de lo contrario, es posible formar bolitas o pequeños discos de manera manual.

Consiente a tu perrito con
Consiente a tu perrito con estas galletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa ya formada se coloca en una bandeja cubierta con papel encerado o antiadherente y se lleva al horno precalentado a 180℃ (356℉) durante 15 a 20 minutos, hasta que las galletas adquieren firmeza y un color dorado. Es relevante no exceder el tiempo de horneado para evitar que el producto se vuelva demasiado duro.

Ofrecer estas galletas caseras aporta la ventaja de saber exactamente qué ingredientes consume el animal. El tamaño de cada galleta puede ajustarse a la talla del perro, favoreciendo una mejor administración de las porciones. Además, guardar los premios en un recipiente hermético ayuda a que se mantengan aptos para el consumo durante una semana.

La simplicidad de la receta hace posible experimentar con ingredientes adicionales aptos para perros, como zanahoria rallada o yogur natural, según las preferencias del animal y las indicaciones de un veterinario. Esta opción casera permite adaptar premios a necesidades alimenticias específicas y brinda un control directo sobre la calidad de los ingredientes.

Temas Relacionados

PerrosGalletasmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Lotería Nacional conmemora el 87 aniversario del Estatuto Jurídico de la FSTSE con billete especial

El sorteo del billete conmemorativo, que pondrá en circulación dos millones 400 mil cachitos, se realizará el último domingo de este mes de noviembre

Lotería Nacional conmemora el 87

Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

El festival musical se realiza el 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Corona Capital 2025: mapa, cómo

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

La participación de la ex habitante de La Casa de los Famosos México ha desatado opiniones divididas en redes sociales

Aseguran que Martha Guzmán llamó

El precio de la mezcla mexicana de petróleo al cierre del jueves 13 de noviembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

El precio de la mezcla

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: retrasos en el servicio de la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan,

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

ENTRETENIMIENTO

Corona Capital 2025: mapa, cómo

Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Lafourcade y Edgar Barrera se llevan premios, Carín León canta con Bunbury

DLD prepara doble concierto en CDMX para finales de año: estas son las fechas y sede

DEPORTES

Así formaría México contra Uruguay

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación