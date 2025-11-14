Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros y estos son los precios oficiales de los boletos

Carlos Rivera dará su primer concierto en la Plaza de Toros. (Instagram)

La expectación por el próximo show de Carlos Rivera en la Plaza de Toros La México ha alcanzado su punto máximo, no sólo por la magnitud del espectáculo y la relevancia del recinto, sino también por la gran incógnita de la semana: ¿cuánto costarán los boletos para este concierto histórico?

Los seguidores del cantante ya alistan sus carteras y están atentos al inicio de la venta oficial de entradas, programada para el jueves 14 de noviembre, mientras la conversación se centra en las cifras y experiencias que promete el evento.

Se trata del primer concierto que el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” realizará en este icónico escenario de la Ciudad de México, como parte de su esperado ¡Vida México! Tour.

El cantante llevará su gira ¡Vida México! Tour al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala, en una noche que promete ser inolvidable

La noticia fue confirmada en un evento especial desde el mismo coso taurino, donde Rivera, arropado por un tapete monumental de 1 mil 500 metros cuadrados diseñado por 14 artesanos de Huamantla, Tlaxcala, dejó claro que tanto la producción visual como la atmósfera están pensadas para exaltar el arte y la tradición mexicana.

La propuesta de Rivera va más allá de un recital estándar: el show fusionará elementos auténticos como las coloridas alfombras huamantlecas, buscando hacer de la noche del 9 de mayo de 2026 un homenaje a las raíces y la identidad nacional.

El repertorio incluirá temas de su más reciente EP ¡Vida! y grandes éxitos que han hecho vibrar recintos como el Auditorio Nacional y la Arena CDMX, donde Rivera ya ha alcanzado más de 20 llenos totales en su carrera.

La producción promete ser tan ambiciosa como emotiva y tiene la intención de convertirse en un referente dentro de la agenda musical de 2026, atrayendo no solo a fans fieles, sino también a nuevos públicos interesados en la riqueza y diversidad de la música mexicana contemporánea.

En paralelo a este magno evento, Carlos Rivera sigue consolidando su impacto popular a través de su participación como investigador en ¿Quién es la Máscara?, el exitoso programa de televisión donde participa junto a Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras. El propio cantante ha señalado que el programa es una prioridad y una fuente de alegría en su vida, además de un vehículo para conectar con distintos públicos.

La venta de boletos iniciará este jueves 14 de noviembre y se espera una alta demanda, tomando en cuenta el prestigio del artista y la locación sin precedentes. Si deseas conocer los precios exactos de los boletos para Carlos Rivera en la Plaza de Toros México, revisa la siguiente lista al final de esta nota:

Ruedo Vida México: $4 mil 880 pesos mexicanos

Ruedo Riveristas: $4 mil 209 pesos mexicanos

Palcos: $3 mil 50 pesos mexicanos

Barrera: $2 mil 867 pesos mexicanos

1er Tendido: $1 mil 940 pesos mexicanos

Personas con Discapacidad: $1 mil 159 pesos mexicanos

2do Tendido A: $1 mil 159 pesos mexicanos

2do Tendido B: $1 mil 159 pesos mexicanos

Lumbreras: $793 pesos mexicanos

Grada General 2: $671 pesos mexicanos

Grada General 1: $671 pesos mexicanos

Los boletos se encuentran a la venta en Superboletos.