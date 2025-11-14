Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Los sujetos capturados (SSP Michoacán)

Un par de individuos fueron detenidos en Michoacán como resultado de la implementación del Plan de Operaciones Paricutín. Reportes de medios locales indican que los ahora asegurado, un hombre y una mujer, serían integrantes de Los Caballeros Templarios.

Las detenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado el 13 de noviembre. El reporte de las autoridades indica que los arrestos fueron realizados en el municipio de Apatzingán, específicamente en la localidad El Lindero.

El hombre y la mujer fuerona asegurados junto con tres fusiles, 220 cartuchos, además de equipo táctico. Cabe resaltar que los ahora detenidos viajaban en un vehículo robado. Los arrestos estuvieron a cargo de efectivos de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Los implicados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Seguimos cerrando el paso a la delincuencia para proteger a las y los ciudadanos”, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Presuntos miembros de Los Caballeros Templarios

El armamento incautado (SSP Michoacán)

Por su parte, información compartida por medios locales indica que el hombre y la mujer detenidos serían integrantes del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

Los reportes indican que los detenidos son Genoveva “N”, una mujer apodada La Güera, así como Genio ”N”, quien es conocido como El Yanki.

Otros dos detenidos en Michoacán

Horas antes de que fuera informada la detención de los dos sujetos en Apatzingán, las autoridades estatales compartieron las imágenes del aseguramiento de otras dos personas y quienes llevaban metanfetamina en un tramo carretero.

“Nuestra #GuardiaCivil y el #EjércitoMexicano detuvieron a dos personas que transportaban 5 kilogramos de metanfetamina en un vehículo que circulaba a exceso de velocidad por la carretera Morelia–Salamanca", se puede leer en el informe de la SSP Michoacán.

(SSP Michoacán)

Los uniformados hallaron la droga en seis envoltorios, los cuales fueron asegurados junto con la unidad vehicular.

En Michoacán operan varias estructuras criminales, las cuales van desde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pasando por los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, entre otros.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien se desempeña como investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila realizó mapas, publicados en un trabajo de Animal Político, que muestran la distribución de los grupos criminales en el estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla.

Se trata de 17 organizaciones delictivas que operan en los diversos municipios de Michoacán.