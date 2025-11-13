Tecate Supremo se fusiona con Península: Zoé, Foster the People y The Kooks serán testigos del histórico festival

Tecate Supremo se fusiona con Península. (Instagram)

El panorama festivalero del norte de México está a punto de experimentar un cambio radical: este año, Tecate Supremo y Tecate Península unirán fuerzas para crear un único encuentro musical que promete redefinir las experiencias masivas en la frontera.

La cita es el sábado 15 de noviembre de 2025 en el Autódromo de Ciudad Juárez, un recinto que será testigo de la primera edición de este nuevo formato, en donde dos de los encuentros más emblemáticos de la región confluyen bajo una misma producción.

La fusión, inédita en la historia de ambos festivales, responde al creciente deseo del público por eventos más ambiciosos, diversos y con propuestas de calidad internacional. Bajo este nuevo sello, la cartelera toma especial relevancia: el line up 2025 está encabezado por Zoé y Foster The People, dos gigantes del indie y el pop alternativo que llegan acompañados por una mezcla vibrante de géneros y generaciones.

Entre los nombres destacados de esta edición se encuentran The Kooks, grupo icónico del alternativo en inglés, acompañado por artistas como Álvaro Díaz, Siddhartha, Kinky, Little Jesus, Odisseo y más.

Cartel oficial. (Instagram)

“El objetivo es conectar estilos y trayectorias para ofrecer algo diferente a cada segmento de público”, destaca la organización, que promete celebrar tanto la diversidad musical como la energía particular del norte, donde la tradición festivalera se reinventa cada año.

La alianza entre ambos festivales no sólo amplía la oferta del talento musical, sino que fortalece la posición de Ciudad Juárez como un punto estratégico para grandes festivales musicales en el país.

La idea es marcar tendencia en cómo este tipo de encuentros masivos deben y pueden adaptarse, fusionarse, crecer y dar respuesta al panorama social y cultural contemporáneo.

Los asistentes del festival no sólo tendrán acceso a diferentes escenarios y activaciones especiales de cerveza, sino que podrán convivir en un ambiente donde la creatividad y el disfrute será seguro. De igual forma habrá experiencias gastronómicas y otros puntos interactivos para que los visitantes puedan relajarse entre los diversos actos musicales.

Horarios oficiales del Tecate Supremo. (Instagram)

Los boletos y detalles de acceso están disponibles en los canales oficiales del festival y recientemente se liberaron los horarios oficiales de cada artista en esta inédita fusión entre Supremo y Península.

El Escenario Tecate dará alojo a figuras como: Genitallica, NSQK, Zoé, Foster the People, Esteman & Daniela Spalla, Yamie Safdie y Jacinto.

En cambio, en el Escenario Supremo, se presentarán los actos de Álvaro Díaz, Siddhartha, The Kooks, Kinky, Little Jesus, Odiseo y Nash.

El festival Tecate Supremo se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre en el Hipódromo de Ciudad Juárez. El acceso el festival será a partir de la 1:30 de la tarde.