México

Supuesta amante de Cristian Castro rompe el silencio y lanza fuerte mensaje: “Es él quien tiene que hablar”

Marcela de Filippis da su primera declaración sobre la ruptura del cantante y los polémicos rumores sobre una infidelidad

Supuesta amante de Cristian Castro
Supuesta amante de Cristian Castro rompe el silencio y lanza fuerte mensaje. (Instagram)

La controversia en torno a Cristian Castro sigue creciendo luego de que su relación con Mariela Sánchez terminara abruptamente en medio de acusaciones de infidelidad y especulaciones en la prensa.

Después de que circularan imágenes del cantante en compañía de Marcela de Filippis, señalada como su supuesta nueva pareja, y presidente de su club de fans, la ruptura quedó confirmada por la propia Mariela, mientras el hijo de Verónica Castro permanecía en silencio público.

La narrativa dio un giro más cuando, a través del programa de Javier Ceriani, se obtuvo la primera declaración de Marcela de Filippis, a quien muchos señalan como la “tercera en discordia” en el romance de Castro y Sánchez.

Sin rodeos, Marcela decidió desligarse de la polémica, lanzando un mensaje contundente que, lejos de aclarar, alimentó aún más la curiosidad mediática:

“Yo no tengo nada que ver y no voy a hablar. Cristian es el que tiene que hablar”.
Cristian Castro y su presunta
Cristian Castro y su presunta amante. (Instagram)

El periodista relató que logró contactar brevemente a Marcela luego de que su nombre ocupara la conversación mediática. La respuesta de la joven, que hasta ahora había evitado cualquier aparición pública, deja entrever que la presión sobre el cantante es mayor y que, en su opinión, es él quien debe dar la cara y explicar lo sucedido con Mariela Sánchez.

Este silencio de Cristian Castro ha provocado todo tipo de especulaciones y reacciones entre sus seguidores y detractores. Mientras algunos consideran lógico que el músico mantenga distancia y cautela en tiempos de crisis, otros exigen una explicación clara que ponga fin a los rumores y versiones cruzadas.

Mariela Sánchez, por su parte, aseguró estar muy triste tras enterarse de la supuesta infidelidad y confirmó que la ruptura es definitiva.

Cristian Castro con sus fans.
Cristian Castro con sus fans. (Instagram)

“Es simplemente el final de una relación. Estuve mirando todo. Yo llegué hace muy poquito al país. Vinimos desde Miami, pero bueno, tuvimos un largo recorrido. Estuvimos por varios países. Terminamos ahora en Córdoba.Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó. Es simplemente una ruptura. No hay nada malo para decir", aclaró Sánchez en A la tarde.

Todo esto ocurre a tan solo unos días de que la pareja posara como una de las favoritas del medio, anunciando boda para febrero del próximo año.

La situación pone a Cristian Castro en una de las coyunturas personales más complejas de los últimos años, con el escrutinio público y la prensa del corazón a la espera de que rompa el silencio y aclare la verdad detrás de la nueva relación. Por ahora, la única declaración directa proviene de Marcela de Filippis, quien insiste: “Cristian es el que tiene que hablar”.

