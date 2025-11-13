México

Ricardo Anaya lanza mensaje ante marcha por la Generación Z: “No le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”

El senador hizo un llamado al gobierno federal para dejar de investigar “quién está detrás de este movimiento”

Guardar
Ricardo Anaya calificó como "legitimo"
Ricardo Anaya calificó como "legitimo" el movimiento convocado por la Generación Z. (Foto: PAN)

Este 12 de noviembre de 2025, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, habló acerca de la próxima manifestación a nivel nacional convocada por la Generación Z. El legislador envió un mensaje directo al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum: “No le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”.

Según Anaya Cortés, la movilización es organizada de manera genuina por jóvenes de distintas preferencias políticas. “Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle; y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes”, afirmó.

El senador agregó que es momento de que el gobierno “en lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes” y pidió atender las demandas legítimas de la juventud.

“Yo soy respetuoso de quienes están organizando la marcha… si los organizadores han tomado la decisión de que sean solamente los integrantes de esa generación en particular los que participen, bueno, yo creo que eso es algo que se debe de respetar”, enfatizó el senador, al referirse a las críticas y burlas por la anunciada participación del ex presidente Fox.

El coordinador del PAN también advirtió sobre el “riesgo de que el gobierno infiltre provocadores” para desvirtuar la movilización estudiantil.

Siempre existe un riesgo de que el gobierno, se ha hecho por mucho tiempo lamentablemente, infiltre provocadores justamente para que los ciudadanos se queden con la idea de que la marcha fue un desorden, que la marcha fue un desastre. Ojalá no sea el caso”, expresó.

Anaya Cortés instó a las autoridades a respetar el derecho de los jóvenes a la manifestación. “Lo que nosotros le pedimos al gobierno es que respeten a los jóvenes, respetemos su marcha, respetemos su manifestación, escuchemos con atención lo que tienen que decir y al gobierno decirle con claridad que no le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”, sostuvo.

Interrogado sobre la posible participación de organizaciones como la CNTE y el riesgo de incidentes, Anaya reiteró su llamado: “Nuestro llamado es a que haya respeto a los jóvenes, que el gobierno no utilice organizaciones, no utilice grupos de choque para descomponer, para boicotear la manifestación de los jóvenes. Qué bueno que ellos salgan a la calle y creo que el gobierno debería de ser el primero en respaldar, en apoyar y sobre todo en manifestar su disposición de escuchar”.

La marcha de la Generación Z fue convocada para el próximo 15 de noviembre a través de redes sociales con el objetivo de manifestarse en contra de la corrupción, el miedo y la desinformación.

Temas Relacionados

Ricardo AnayaGeneración ZPANMorenaCNTEmexico-noticias

Más Noticias

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Elaborar bocados esponjosos y llenos de nutrientes es posible con esta guía fácil, ideal para quienes desean alternativas sin harinas refinadas

Mantecadas de avena y manzana:

Azucena Uresti acusa al senador Fernández Noroña de hostigamiento y espionaje

La periodista responsabilizó al senador de Morena de cualquier cosa que le ocurra

Infobae

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Culiacán Rosales

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima en Ciudad de México para antes de salir de casa este 13 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Ciudad

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

Durante el cumpleaños número cincuenta de Angélica Vale, su madre aprovechó para enviarle un mensaje que algunos vieron como fortaleza y otros como aparente indiferencia ante la situación

Angélica María minimiza divorcio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 4 extranjeros en CDMX,

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

Éstas son las alianzas que estableció el grupo “Los Cromo” con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Guardia Nacional asegura armas y drogas en Culiacán: había un Barret calibre .50

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mantecadas de avena y manzana:

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Meses antes de su separación de Otto Padrón, Angélica Vale dijo que “no pasaba nada” tras un divorcio

Kanye West en la Plaza de Toros México: estos son los exagerados precios de los boletos

DEPORTES

Este es el equipo que

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados