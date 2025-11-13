Ricardo Anaya lanza mensaje ante marcha por la Generación Z: “No le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”

Ricardo Anaya calificó como "legitimo" el movimiento convocado por la Generación Z. (Foto: PAN)

Este 12 de noviembre de 2025, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, habló acerca de la próxima manifestación a nivel nacional convocada por la Generación Z. El legislador envió un mensaje directo al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum: “No le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”.

Según Anaya Cortés, la movilización es organizada de manera genuina por jóvenes de distintas preferencias políticas. “Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle; y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes”, afirmó.

El senador agregó que es momento de que el gobierno “en lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes” y pidió atender las demandas legítimas de la juventud.

“Yo soy respetuoso de quienes están organizando la marcha… si los organizadores han tomado la decisión de que sean solamente los integrantes de esa generación en particular los que participen, bueno, yo creo que eso es algo que se debe de respetar”, enfatizó el senador, al referirse a las críticas y burlas por la anunciada participación del ex presidente Fox.

El coordinador del PAN también advirtió sobre el “riesgo de que el gobierno infiltre provocadores” para desvirtuar la movilización estudiantil.

“Siempre existe un riesgo de que el gobierno, se ha hecho por mucho tiempo lamentablemente, infiltre provocadores justamente para que los ciudadanos se queden con la idea de que la marcha fue un desorden, que la marcha fue un desastre. Ojalá no sea el caso”, expresó.

Anaya Cortés instó a las autoridades a respetar el derecho de los jóvenes a la manifestación. “Lo que nosotros le pedimos al gobierno es que respeten a los jóvenes, respetemos su marcha, respetemos su manifestación, escuchemos con atención lo que tienen que decir y al gobierno decirle con claridad que no le tengan miedo a que los jóvenes se expresen”, sostuvo.

Interrogado sobre la posible participación de organizaciones como la CNTE y el riesgo de incidentes, Anaya reiteró su llamado: “Nuestro llamado es a que haya respeto a los jóvenes, que el gobierno no utilice organizaciones, no utilice grupos de choque para descomponer, para boicotear la manifestación de los jóvenes. Qué bueno que ellos salgan a la calle y creo que el gobierno debería de ser el primero en respaldar, en apoyar y sobre todo en manifestar su disposición de escuchar”.

La marcha de la Generación Z fue convocada para el próximo 15 de noviembre a través de redes sociales con el objetivo de manifestarse en contra de la corrupción, el miedo y la desinformación.