México

Pay de plátano y dulce de leche en sartén, un postre fácil sin horno

El postre casero es una alternativa para antojos ocasionales

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de plátano y dulce de leche en sartén ofrece una alternativa rápida y sencilla a las versiones tradicionales que requieren horno.

Esta preparación utiliza una base de galleta y un relleno cremoso que se cocina completamente sobre la hornalla, facilitando la tarea e ideal para quienes buscan postres caseros sin equipamiento especial. Esta técnica permite obtener un postre de resultado atractivo y sabor intenso en menos tiempo.

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María
  • 80 g de manteca derretida
  • 2 plátanos maduros
  • 200 g de dulce de leche
  • 150 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Pasos

  1. Triturar las galletas hasta obtener textura arenosa y mezclarlas con la manteca derretida.
  2. Cubrir la base de la sartén (opcionalmente forrada con papel manteca) con la mezcla y presionar para compactar.
  3. Cocinar la base a fuego bajo por unos cinco minutos para sellar y dar firmeza; retirar del fuego.
  4. Disponer los plátanos pelados y cortados en rodajas sobre la base de galleta.
  5. Mezclar la crema de leche con el dulce de leche, azúcar y vainilla hasta lograr una crema homogénea.
  6. Verter la mezcla sobre las rodajas de plátano, distribuyendo de forma pareja.
  7. Tapar la sartén y cocinar a fuego muy bajo durante diez a quince minutos, controlando que no se queme.
  8. Dejar enfriar antes de cortar y servir.

Algunas ventajas que ofrece hacer una preparación en sartén son:

  • El método en sartén permite prescindir del horno
  • Se reduce el tiempo de preparación y cocción, obteniendo un postre listo en menos de treinta minutos.
  • El resultado es un postre cremoso, con sabor intenso a plátano y dulce de leche, ideal para degustar en casa o en reuniones sin complicaciones.
  • Facilita la limpieza y minimiza el uso de utensilios, adaptándose a cualquier experiencia culinaria.

Consejos para hacer un pastel en sartén

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Usa un sartén antiadherente para evitar que la base se pegue y facilitar que puedas desmoldarlo sin problemas.
  • Mantén el fuego bajo durante toda la cocción, así previenes que el pastel se queme en la parte de abajo.
  • Si quieres un desmolde perfecto y uniforme, coloca papel encerado en la base del sartén.
  • Tapa el sartén para que el calor circule bien y el relleno se cocine de manera pareja, como si estuvieras usando un horno.
  • Espera a que el pastel se enfríe por completo antes de desmoldar, así conservará bien su forma.
  • Unta mantequilla o un poco de aceite en las paredes del sartén

Temas Relacionados

Pay plátanomexico-noticias

Más Noticias

SEP confirma fecha de inicio de vacaciones de diciembre 2025

Millones de familias mexicanas podrán planificar viajes y actividades recreativas durante el receso invernal

SEP confirma fecha de inicio

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Un episodio especial estuvo marcado por mensajes emotivos y una mención inesperada a la exintegrante, dejando claro que su presencia sigue viva en el corazón de la Familia Disfuncional

Integrantes de Me Caigo de

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Según el órgano judicial, en la implementación de la operación van a participar elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y otros

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

SEP anuncia cuatro días seguidos sin clases para este mes de noviembre: estos son

La dependencia educativa federal indicó que hay una fecha extra en que las actividades académicas serán suspendidas

SEP anuncia cuatro días seguidos

Varias operaciones electrónicas y un token bloqueado: así habría sido el fraude de más de 30 millones de pesos en el TRIJAEM

Los funcionarios detenidos son los que contaban con información y acceso al dinero de la institución

Varias operaciones electrónicas y un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

ENTRETENIMIENTO

Integrantes de Me Caigo de

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

Aarón Mercury llama “cobarde” a Kunno por asegurar que tiene amistades peligrosas

La Granja VIP: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón

Lupillo Rivera ofrece disculpas públicas a Belinda por ventilar su historia de amor, pero continúa en pie su demanda

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

DEPORTES

David Faitelson asegura que las

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más