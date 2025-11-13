Pay de plátano y dulce de leche en sartén, un postre fácil sin horno

El pay de plátano y dulce de leche en sartén ofrece una alternativa rápida y sencilla a las versiones tradicionales que requieren horno.
Esta preparación utiliza una base de galleta y un relleno cremoso que se cocina completamente sobre la hornalla, facilitando la tarea e ideal para quienes buscan postres caseros sin equipamiento especial. Esta técnica permite obtener un postre de resultado atractivo y sabor intenso en menos tiempo.
Ingredientes
- 200 g de galletas tipo María
- 80 g de manteca derretida
- 2 plátanos maduros
- 200 g de dulce de leche
- 150 ml de crema de leche
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Triturar las galletas hasta obtener textura arenosa y mezclarlas con la manteca derretida.
- Cubrir la base de la sartén (opcionalmente forrada con papel manteca) con la mezcla y presionar para compactar.
- Cocinar la base a fuego bajo por unos cinco minutos para sellar y dar firmeza; retirar del fuego.
- Disponer los plátanos pelados y cortados en rodajas sobre la base de galleta.
- Mezclar la crema de leche con el dulce de leche, azúcar y vainilla hasta lograr una crema homogénea.
- Verter la mezcla sobre las rodajas de plátano, distribuyendo de forma pareja.
- Tapar la sartén y cocinar a fuego muy bajo durante diez a quince minutos, controlando que no se queme.
- Dejar enfriar antes de cortar y servir.
Algunas ventajas que ofrece hacer una preparación en sartén son:
- El método en sartén permite prescindir del horno
- Se reduce el tiempo de preparación y cocción, obteniendo un postre listo en menos de treinta minutos.
- El resultado es un postre cremoso, con sabor intenso a plátano y dulce de leche, ideal para degustar en casa o en reuniones sin complicaciones.
- Facilita la limpieza y minimiza el uso de utensilios, adaptándose a cualquier experiencia culinaria.
Consejos para hacer un pastel en sartén
- Usa un sartén antiadherente para evitar que la base se pegue y facilitar que puedas desmoldarlo sin problemas.
- Mantén el fuego bajo durante toda la cocción, así previenes que el pastel se queme en la parte de abajo.
- Si quieres un desmolde perfecto y uniforme, coloca papel encerado en la base del sartén.
- Tapa el sartén para que el calor circule bien y el relleno se cocine de manera pareja, como si estuvieras usando un horno.
- Espera a que el pastel se enfríe por completo antes de desmoldar, así conservará bien su forma.
- Unta mantequilla o un poco de aceite en las paredes del sartén
