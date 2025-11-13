Pay de plátano y dulce de leche en sartén, un postre fácil sin horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de plátano y dulce de leche en sartén ofrece una alternativa rápida y sencilla a las versiones tradicionales que requieren horno.

Esta preparación utiliza una base de galleta y un relleno cremoso que se cocina completamente sobre la hornalla, facilitando la tarea e ideal para quienes buscan postres caseros sin equipamiento especial. Esta técnica permite obtener un postre de resultado atractivo y sabor intenso en menos tiempo.

Ingredientes

200 g de galletas tipo María

80 g de manteca derretida

2 plátanos maduros

200 g de dulce de leche

150 ml de crema de leche

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Pasos

Triturar las galletas hasta obtener textura arenosa y mezclarlas con la manteca derretida. Cubrir la base de la sartén (opcionalmente forrada con papel manteca) con la mezcla y presionar para compactar. Cocinar la base a fuego bajo por unos cinco minutos para sellar y dar firmeza; retirar del fuego. Disponer los plátanos pelados y cortados en rodajas sobre la base de galleta. Mezclar la crema de leche con el dulce de leche, azúcar y vainilla hasta lograr una crema homogénea. Verter la mezcla sobre las rodajas de plátano, distribuyendo de forma pareja. Tapar la sartén y cocinar a fuego muy bajo durante diez a quince minutos, controlando que no se queme. Dejar enfriar antes de cortar y servir.

Algunas ventajas que ofrece hacer una preparación en sartén son:

El método en sartén permite prescindir del horno

Se reduce el tiempo de preparación y cocción, obteniendo un postre listo en menos de treinta minutos.

El resultado es un postre cremoso, con sabor intenso a plátano y dulce de leche, ideal para degustar en casa o en reuniones sin complicaciones.

Facilita la limpieza y minimiza el uso de utensilios, adaptándose a cualquier experiencia culinaria.

Consejos para hacer un pastel en sartén

Usa un sartén antiadherente para evitar que la base se pegue y facilitar que puedas desmoldarlo sin problemas.

Mantén el fuego bajo durante toda la cocción, así previenes que el pastel se queme en la parte de abajo.

Si quieres un desmolde perfecto y uniforme, coloca papel encerado en la base del sartén.

Tapa el sartén para que el calor circule bien y el relleno se cocine de manera pareja, como si estuvieras usando un horno.

Espera a que el pastel se enfríe por completo antes de desmoldar, así conservará bien su forma.

Unta mantequilla o un poco de aceite en las paredes del sartén