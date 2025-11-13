México

Licencia Permanente CDMX 2025: ¿se puede conseguir un descuento del 50 por ciento?

La Secretaría de Movilidad dio la información correspondiente

Guardar

La licencia permanente de conducir en la Ciudad de México se ha convertido en uno de los trámites más buscados desde su reapertura en 2024.

Este documento, que permite a los automovilistas circular sin necesidad de renovaciones periódicas, volverá a desaparecer a partir de 2026, por lo que el tiempo para tramitarla se agota.

La medida fue autorizada por la entonces jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el propósito de dar una nueva oportunidad a quienes no habían podido obtenerla en años anteriores.

La Secretaría de Movilidad publica
La Secretaría de Movilidad publica una guía oficial que resume el Reglamento de Tránsito y promueve la conducción responsable. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

Desde su regreso, miles de conductores han aprovechado este beneficio que les permite pagar una sola vez y olvidarse de las renovaciones trianuales..

Actualmente, el trámite tiene un costo de mil 500 pesos, tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes ya contaban con una licencia anterior y desean renovarla en la modalidad permanente.

¿Cuándo es el último día para tramitar la licencia permanente en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el 31 de diciembre de 2025 será el último día para realizar este trámite.

A partir del 1 de enero de 2026, la Secretaría de Movilidad (Semovi) retomará el esquema tradicional, en el que las licencias tendrán una vigencia de tres años y deberán renovarse periódicamente. Esto significa que ya no se podrá obtener una licencia sin fecha de expiración.

El último día para hacer
El último día para hacer este trámite es el 31 de diciembre de 2025. CRÉDITO: Cuartoscuro

El proceso varía según el tipo de solicitante:

  • Primera vez: se debe aprobar un examen teórico presencial, requisito obligatorio para acceder al documento.
  • Renovación: puede realizarse completamente en línea a través de la plataforma Llave CDMX, lo que agiliza el procedimiento para quienes ya tienen registro previo.

Cabe destacar que esta licencia no aplica para motociclistas, únicamente para automovilistas.

¿Hay descuento del 50 por ciento en la licencia permanente?

A mediados de 2025 comenzaron a circular versiones que afirmaban que las personas adultas mayores o con discapacidad podían acceder a un 50 % de descuento en la licencia permanente.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) desmintió categóricamente esta información.

En un comunicado emitido el 24 de agosto de 2025, la dependencia precisó lo siguiente:

Se registraron largas filas para
Se registraron largas filas para obtener la Licencia de Conducir Permanente en CDMX. Foto: X / @LaSEMOVI.

“La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México aclara que la información es falsa”.

Asimismo, enfatizó que:

“Dicho trámite no tiene un descuento especial ni una modificación en el costo anunciado desde su implementación en noviembre de 2024, el cual es de 1,500 pesos, tanto para personas con antecedente de licencia, como para quien solicita este tipo de documento por primera vez”.

La Semovi también exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la información en canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o fraudes relacionados con supuestos descuentos o intermediarios.

En conclusión, no existen descuentos del 50 % ni tarifas especiales para grupos específicos: todos los solicitantes deben cubrir los 1,500 pesos correspondientes al trámite.

Con el cierre del periodo en diciembre de 2025, quienes deseen obtener una licencia sin fecha de vencimiento deberán hacerlo durante este año, ya que a partir de 2026 solo se expedirán documentos con vigencia limitada.

(SEMOVI)
(SEMOVI)

Temas Relacionados

Licencia PermanenteCDMXSemovimexico-noticias

Más Noticias

Mexicana sufre agresión por darle un elote “equivocado” a una clienta en Texas: “Ten tu mugrero”

La tiktoker Génesis fue atacada por una clienta molesta porque su esquite no era “mexicano”; el video ya supera los 20 millones de vistas

Mexicana sufre agresión por darle

Salud Casa por Casa: cómo se realiza la atención médica y el seguimiento en los hogares

El programa del Bienestar lleva atención médica gratuita y preventiva hasta la puerta de las familias mexicanas

Salud Casa por Casa: cómo

Advierten alza de reclutamiento forzado de jóvenes foráneos por guerra del Cártel de Sinaloa

El analista Javier Llausás advierte que las desapariciones de jóvenes entre 15 y 17 años, podrían estar ligados al reclutamiento forzado de los cárteles mexicanos

Advierten alza de reclutamiento forzado

Reabren playas de Tulum que estaban controladas por el ejército

El acceso a cinco playas será gratuito para residentes y turistas

Reabren playas de Tulum que

Pan de elote casero con salsa cremosa de rompope: sin harina, fácil de preparar en el sartén y con mucha proteína

La receta representa una alternativa atractiva para desayunos especiales, meriendas saludables o postres con un toque distinto

Pan de elote casero con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Advierten alza de reclutamiento forzado

Advierten alza de reclutamiento forzado de jóvenes foráneos por guerra del Cártel de Sinaloa

EEUU sanciona a familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa

Marco Rubio descarta envío de tropas a México como apoyo por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Detienen a cuatro personas con armas largas tras operativo Plan Michoacán por la Paz

Alfredo Olivas reaparece en redes tras rumores de un presunto ataque armado en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things y la verdad

Stranger Things y la verdad detrás de los videos virales de apagones y auroras boreales en México

La Granja VIP en vivo hoy 13 de noviembre: Manola Diez amenaza con mandar a golpear a Teo

Manola Diez explota contra Kim Shantal y César Doroteo en La Granja VIP: “Afuera tengo vatos que se lo madrean”

Quién es la familia de Junior H: así es el entorno privado del cantante investigado por la Fiscalía de Jalisco

Documental de Florinda Meza ya tiene fecha de estreno en México: cuándo y dónde ver su versión de la historia

DEPORTES

Mundial 2026: qué necesita Luis

Mundial 2026: qué necesita Luis Fernando Tena y Miguel Herrera para clasificar a la Copa del Mundo con sus selecciones

“Lucha por el Agua”: Monumento a la Revolución se convierte en ring por una causa ambiental

Álvaro Morales revienta a la FMF por comerciales de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana: “Son una maldita vergüenza”

¿Quién es Andrés Gudiño? El portero que buscará salvar a Cruz Azul ante la baja de Kevin Mier

René Higuita confía en que Memo Ochoa será el portero titular de México en la Copa del Mundo 2026