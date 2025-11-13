La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la quinta semana del reality

Tras un día lleno de enfrentamientos, la Asambles se desarrolló en un ambiente de tensión. (Facebook La Granja VIP)

La tensión en La Granja VIP aumentó esta semana, luego de que se definieran los cuatro concursantes que enfrentarán el riesgo de eliminación en la quinta asamblea del reality.

Durante la más reciente jornada televisada, se anunció que Sergio Mayer Mori y Manola Díez fueron agregados a la lista de nominados, integrándose así a Eleazar Gómez y Lis Vega como los participantes que podrían abandonar la competencia en los próximos días.

De acuerdo con la dinámica del programa, Sergio llegó a la nominación tras una jugada de la “ruleta” y la dinámica de “La Tentación”, elementos que influyeron en el veredicto de sus compañeros.

El desempeño del actor fue determinante en este giro de la competencia, sumándose a una placa de riesgo que ya incluía a Lis Vega, que fue derrotada en el duelo semanal frente a Alfredo Adame, y a Eleazar Gómez, cuyo ingreso a la nominación se produjo por el “Legado” dejado por Jawy Méndez.

La tensión en La Granja VIP aumentó esta semana, luego de que los competidores tuvieran diversos enfrentamientos. (Captura de pantalla TikTok)

En la asamblea celebrada este miércoles 12 de noviembre, los habitantes de la granja debatieron abiertamente sobre las razones para su elección, bajo un ambiente de estrategias y alianzas que caracterizan a este tipo de realities. La decisión generó sorpresa en la audiencia, pues Manola Díez había evitado nominaciones en semanas anteriores y era considerada una concursante fuerte por el público.

Mientras tanto, la inmunidad otorgada por el emblemático Huevo Dorado benefició a Fabiola Campomanes, asegurando su permanencia a pesar de la incertidumbre que generó la mecánica de “La Traición”. Cabe señalar que durante la Asamblea, Eleazar la había nominado, protagonizando una polémica discusión en vivo: “Yo ya me lo esperaba. Ahí está el 24/7. No es la primera vez que me quieres dar por la espalda, me estás dando de frente”, expresó Fabiola.

Por otro lado, una de las granjeras nominadas que no ocultó su enojo fue Manola. “Es la tercera vez que me nominas”, comentó después de que Lis Vega le otorgara un punto que se convirtió en 2 una vez giraron la ruleta.

Una de las nominaciones más polémicas fue la de Fabiola Campomanes, quien se salvó y finalmente no subió a la tabla. (Captura de pantalla)

La expectativa gira ahora en torno a la próxima jornada de “Salvación”, en la que uno de los nominados podría asegurar su permanencia en La Granja VIP y revertir el curso del juego, que aumenta en intensidad con cada asamblea.

Participantes que permanecen en La Granja VIP

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes