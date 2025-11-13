Iván Cochegrús, amigo de Silvia Pinal, reacciona a enfermeras de la diva que amenazan con demandarlo

Iván Cochegrus rechaza las acusaciones y califica el comunicado de las ex enfermeras como infundado y sin fundamento

La controversia en torno al cuidado de Silvia Pinal en sus últimos meses de vida ha escalado tras la difusión de un comunicado anónimo firmado por un grupo de ex enfermeras que atendieron a la actriz.

En el documento, las cuidadoras advierten que podrían iniciar acciones legales contra Iván Cochegrus y Efigenia Ramos, a quienes acusan de difundir información y realizar declaraciones que, según ellas, afectan su integridad profesional.

Además, solicitan públicamente la intervención de Alejandra Guzmán para frenar la exposición mediática y detener la circulación de datos sobre el periodo en que estuvieron a cargo de la salud de la artista.

La reacción de Iván Cochegrus no se hizo esperar. En una entrevista concedida al programa Venga la Alegría, el amigo cercano de la familia Pinal expresó su indignación ante el comunicado, calificándolo de “muy ‘mafufo’, realmente un comunicado que no tiene ni pies ni cabeza”.

El comunicado anónimo de ex enfermeras de Silvia Pinal denuncia la difusión de información que afecta su integridad profesional (Cuartoscuro)

Cochegrus señaló que, a su parecer, “todos los enfermeros se unen a defender a Eunice para realmente apoyar lo que ella hizo”, en referencia a una de las cuidadoras implicadas en el caso.

El origen de la disputa se remonta a la filtración de un audio en el que se denuncia el presunto maltrato sufrido por Silvia Pinal por parte de una de sus enfermeras nocturnas. Las ex cuidadoras, en su comunicado, aseguran contar con pruebas de “posibles actos de abuso de confianza, manipulación y explotación de la vulnerabilidad de la actriz” por parte de Cochegrus y Ramos.

Además, subrayan su disposición a comparecer ante las autoridades: “Si bien por razones profesionales las enfermeras no podemos realizar declaraciones públicas, sí estamos en disposición de comparecer ante las autoridades competentes para esclarecer cualquier hecho que haya vulnerado los derechos o la integridad de la señora Pinal”.

Las ex cuidadoras de Silvia Pinal advierten posibles acciones legales contra Iván Cochegrus y Efigenia Ramos por declaraciones públicas (Cuartoscuro)

Cochegrus, por su parte, se deslindó de cualquier responsabilidad en la filtración del audio. Según explicó a Venga la Alegría, el material solo estaba en poder de dos personas: Silvia Pasquel y una enfermera identificada como Camila.

“Nunca pasaron esos audios por mí, le llegaron directamente a Silvia Pasquel, y Silvia me lo enseñó, me lo mostró, jamás me lo envió… preguntándole ‘¿Silvita, cómo salió esto?’ y la respuesta de Silvita fue ‘Iván, seguramente por medio de la enfermera porque por medio de Silvita no lo tenía nadie’ y la verdad es que hubo una enfermera que lo grabó que se llamó Camila y se lo mandó a Silvia Pasquel y hubo una enfermera que agredió verbalmente a la señora Pinal que es Eunice”, relató Cochegrus.

Cochegrus se deslinda de la filtración del audio y señala a Silvia Pasquel y la enfermera Camila como únicas poseedoras del material (Foto: Instagram)

En el comunicado, las enfermeras insisten en que su anonimato responde a motivos profesionales y reiteran su petición a Alejandra Guzmán para que intervenga y detenga la difusión de información sobre los hechos ocurridos durante su periodo de trabajo con Silvia Pinal.