México

Beca Rita Cetina 2025: así será el primer depósito para alumnos de nuevo ingreso en secundaria

El apoyo del bimestre noviembre-diciembre será de mil 900 pesos y se depositará en la Tarjeta del Banco del Bienestar

El programa Beca Rita Cetina 2025, uno de los apoyos educativos más importantes impulsados por el Gobierno de México, confirmó las fechas de su primer pago para alumnos de nuevo ingreso en secundaria.

De acuerdo con la información oficial, los depósitos se realizarán de manera escalonada del lunes 1 al viernes 12 de diciembre de 2025, siguiendo el orden alfabético por la primera letra del apellido del tutor o responsable del estudiante.

Esta medida busca garantizar una dispersión ordenada y evitar la saturación de los sistemas bancarios, permitiendo que todos los beneficiarios reciban el apoyo en tiempo y forma.

SEP valida datos antes de la entrega de tarjetas

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) dio a conocer que los estudiantes inscritos en el programa recibirán muy pronto sus tarjetas del Banco del Bienestar, instrumento necesario para cobrar los depósitos correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el proceso de validación de datos de los beneficiarios se encuentra en curso, por lo que se exhorta a los alumnos y tutores a mantener la calma y estar atentos a los avisos oficiales donde se informará la fecha exacta de entrega.

Este proceso busca garantizar que las tarjetas lleguen únicamente a quienes cumplieron con los requisitos establecidos y realizaron su registro de manera correcta.

Depósito directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar

A diferencia de otros programas sociales, el pago de la Beca Rita Cetina 2025 se realizará exclusivamente por depósito bancario, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Esto significa que no será necesario acudir a oficinas, módulos o planteles educativos para cobrar el apoyo, ya que el proceso es totalmente digital y automatizado.

Las autoridades recomiendan a las familias verificar con anticipación que su tarjeta esté activa y mantenerla en resguardo, ya que será el medio principal para recibir los próximos pagos del programa.

Monto y periodo del pago

El primer depósito de la Beca Rita Cetina corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2025, y cada estudiante recibirá un monto de mil 900 pesos.Este apoyo está destinado a fortalecer la permanencia escolar de los alumnos y aliviar los gastos educativos de las familias mexicanas, principalmente en comunidades de bajos recursos.

Requisitos previos para recibir la beca

Para que el pago se realice sin contratiempos, los estudiantes beneficiarios deben haber completado su registro correctamente y haber recibido su Tarjeta del Banco del Bienestar.

En caso de no contar aún con el plástico, las autoridades han recordado que pueden consultar los documentos necesarios y las fechas de entrega a través de los canales oficiales del programa o en los comunicados escolares.

Un apoyo que impulsa la educación en México

La Beca Rita Cetina forma parte de los esfuerzos gubernamentales para promover la inclusión educativa y reducir la deserción escolar en el país.Con apoyos económicos directos y una entrega digitalizada, este programa busca garantizar que miles de jóvenes continúen sus estudios y tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo.

