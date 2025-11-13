Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Homenaje de las autoridades a Libna y Gisela, policías asesinadas en El Salto, Jalisco Crédito: X - @JaliscoVial

Autoridades jaliscienses rindieron homenaje póstumo a las oficiales Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada, quienes perdieron la vida el pasado 11 de noviembre en el cumplimiento de su deber, en un acto que fue condenado por la sociedad civil y por autoridades.

El homenaje se llevó a cabo en la academia policial ubicada entre Rio Nilo y Mercedes Celis, en Guadalajara, Jalisco.

Las uniformadas fueron encontradas en la batea de su patrulla con impactos de bala en el rostro la mañana del día de ayer.

Durante la ceremonia, compañeros y autoridades recordaron la entrega, vocación y compromiso de ambas agentes con la seguridad de la comunidad.

Según informes de la Secretaría Vial, su labor y compañerismo fueron destacados como un legado que permanece entre sus colegas y la corporación.

Medios locales han afirmado que durante la ceremonia, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, señaló que los familiares de las dos oficiales fallecidas contarán con un respaldo financiero que rebasa los 4 millones de pesos por cada unidad familiar.

Reportes indicaron que los servicios funerarios de las agentes se llevaron a cabo en el municipio de Tonalá, perteneciente al estado de Jalisco.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, además se contó con la presencia del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

Cómo fue el asesinato de Libna y Gisela

La mañana del día de ayer, dos agentes de la Policía Vial del municipio de El Salto, en el estado de Jalisco, fueron encontradas sin vida en la batea de su patrulla, tras ser secuestradas durante su jornada laboral.

Los cuerpos de las oficiales fueron encontrados en el cruce de las calles San Pablo y San José, colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto, Jalisco.

Según fuentes oficiales, Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años, realizaban una revisión cuando fueron interceptadas.

Sobre los hechos, el Fiscal General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos refirió en declaraciones a los medios que: “Las compañeras detuvieron a un vehículo, posteriormente otro las intercepta, parece ser que las obligan a subirse a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron, donde las privaron de la vida”.

Además, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco destacó que Libna y Jisela tenían un expediente limpio y descartó que el asesinato derivara de algún tipo de represalia en contra de ellas.