México

Autoridades rinden homenaje a Libna y Gisela, mujeres policías asesinadas en Jalisco

Las uniformadas fueron encontradas el día de ayer, sin signos de vida, en la batea de su patrulla

Guardar
Homenaje de las autoridades a
Homenaje de las autoridades a Libna y Gisela, policías asesinadas en El Salto, Jalisco Crédito: X - @JaliscoVial

Autoridades jaliscienses rindieron homenaje póstumo a las oficiales Libna Mata Villegas y Gisela Ceballos Quezada, quienes perdieron la vida el pasado 11 de noviembre en el cumplimiento de su deber, en un acto que fue condenado por la sociedad civil y por autoridades.

El homenaje se llevó a cabo en la academia policial ubicada entre Rio Nilo y Mercedes Celis, en Guadalajara, Jalisco.

Homenaje de las autoridades a
Homenaje de las autoridades a Libna y Gisela, policías asesinadas en El Salto, Jalisco. Crédito: X - @JaliscoVial

Las uniformadas fueron encontradas en la batea de su patrulla con impactos de bala en el rostro la mañana del día de ayer.

Durante la ceremonia, compañeros y autoridades recordaron la entrega, vocación y compromiso de ambas agentes con la seguridad de la comunidad.

Según informes de la Secretaría Vial, su labor y compañerismo fueron destacados como un legado que permanece entre sus colegas y la corporación.

Homenaje de las autoridades a
Homenaje de las autoridades a Libna y Gisela, policías asesinadas en El Salto, Jalisco. Crédito: X - @JaliscoVial

Medios locales han afirmado que durante la ceremonia, el Secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, señaló que los familiares de las dos oficiales fallecidas contarán con un respaldo financiero que rebasa los 4 millones de pesos por cada unidad familiar.

Reportes indicaron que los servicios funerarios de las agentes se llevaron a cabo en el municipio de Tonalá, perteneciente al estado de Jalisco.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, además se contó con la presencia del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.

Cómo fue el asesinato de Libna y Gisela

Cuerpos de las oficiales encontrados
Cuerpos de las oficiales encontrados en la batea de su patrulla Crédito: Redes Sociales

La mañana del día de ayer, dos agentes de la Policía Vial del municipio de El Salto, en el estado de Jalisco, fueron encontradas sin vida en la batea de su patrulla, tras ser secuestradas durante su jornada laboral.

Los cuerpos de las oficiales fueron encontrados en el cruce de las calles San Pablo y San José, colonia Lomas de San Juan, municipio de El Salto, Jalisco.

Según fuentes oficiales, Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años, realizaban una revisión cuando fueron interceptadas.

Sobre los hechos, el Fiscal General del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos refirió en declaraciones a los medios que: “Las compañeras detuvieron a un vehículo, posteriormente otro las intercepta, parece ser que las obligan a subirse a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron, donde las privaron de la vida”.

Además, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad de Jalisco destacó que Libna y Jisela tenían un expediente limpio y descartó que el asesinato derivara de algún tipo de represalia en contra de ellas.

Temas Relacionados

asesinatomujeres policíasEl SaltoJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estado de México tipifica transfeminicidio con penas de hasta 93 años de prisión

El Congreso local avaló reformas para reconocer este delito, el cuál puede incrementar su castigo, según sus agravantes

Estado de México tipifica transfeminicidio

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Javier Ceriani y Mandy Fridman desmienten la versión de Otto Padrón sobre el desconocimiento de la fecha en la que el abogado haría el trámite

Angélica Vale recibió demanda de

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

La conductora de Ventaneando espera ser invitada y aseguró que ya tiene el vestido para la fiesta

Pati Chapoy celebra el anuncio

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 13 de noviembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Pronóstico del tiempo en México:

Ulises García Nieto defiende aumento de tarifas en transporte durante primer informe en movilidad

El titular de la SEMOVI habló sobre los avances alcanzados durante el primer año de gobierno de Clara Brugada

Ulises García Nieto defiende aumento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación

Fiscalía de Oaxaca intensifica “Operación Sable” tras el asesinato de la menor Noelia Daylen

Detienen en Puebla a “El Shower”, presuntamente está relacionado con la violencia en Huixcolotla

No solo el CJNG asedia Michoacán, estos son los otros cárteles con presencia en la entidad

Colectivo Hasta Encontrarte busca a hija de una de sus integrantes desaparecida en Guanajuato

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale recibió demanda de

Angélica Vale recibió demanda de divorcio el día de su cumpleaños: acusan que Otto Padrón tiene “plan perverso”

Pati Chapoy celebra el anuncio de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal: “Algo realmente hermoso”

Así fue el atentado contra Alfredo Olivas en 2015: seis balas, dos muertos y el origen de “El Paciente”

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la quinta semana del reality

Integrantes de Me Caigo de Risa recuerdan a Mariana Echeverría y así reacciona Faisy

DEPORTES

Esto es lo que necesita

Esto es lo que necesita la Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera para clasificar al Mundial 2026

David Faitelson asegura que las posibilidades de que Cruz Azul sea campeón sin Kevin Mier disminuyen: “De que bajan, bajan”

El bombazo felino: Julián Quiñones estaría cerca de volver a Tigres

Nicolás Larcamón manda mensaje a Kevin Mier luego de que Cruz Azul confirmara la lesión de su portero

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul