Así reaccionó Ángela Aguilar a la broma de Christian Nodal: ¿Quieres que te aviente algo, verdad?

El cantante sorprendió a la hija de Pepe Aguilar con un comentario y la cantante respondió con humor. (Tiktok)

En el marco del homenaje a Raphael durante los Latin Grammy 2025, la presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el evento “La Persona del Año”, celebrado en Las Vegas, sumó un nuevo episodio a la atención mediática que rodea a la pareja. Una broma durante la preparación un día antes al esperado evento captó la atención de los seguidores y se sumó a la controversia reciente, luego de que la cantante anunció públicamente sus planes para una boda religiosa.

Durante la jornada previa al evento principal, la intérprete de “El Equivocado” compartió a través de sus redes sociales diversas imágenes junto a su padre, Pepe Aguilar, y con el propio Nodal. Algunos de los videos difundidos muestran a la artista mientras era maquillada y peinada, acompañada de su equipo y del sonorense.

En uno de esos clips, dirige un mensaje cariñoso a ahora su esposo, quien permanece fuera del cuadro: “Mira, mi amor”, comenta la cantante. Tras el elogio de los presentes, que reaccionan con la expresión de “Wow” al ver el resultado. Es entonces que el intérprete Christian Nodal interviene desde fuera de cámara con un comentario: “¿Y mi esposa? ¿No la has visto?” y ríe, generando una rápida respuesta de Ángela quien le lanzó una mirada fulminante: “¿Quieres que te aviente algo, verdad?”, provocando carcajadas en el grupo reunido.

La cantante le respondió a Nodal lanzándole una mirada crítica . (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @seeebeauty)

Este intercambio tuvo lugar mientras la pareja permanece en medio de la controversia, debido al reciente anuncio de la menor de la dinastía Aguilar sobre la celebración de su boda por la iglesia con Christian Nodal en mayo del próximo año. La noticia fue difundida durante un encuentro con seguidores, donde la cantante formalizó la invitación para sus fanáticos y confirmó que ya han comenzado los preparativos para el enlace.

“¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, expresó la cantante ante sus seguidores haciendo un guiño.

Pepe Aguilar, Ángela y Nodal llegaron al evento previo a los Latin Grammy 2025. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @pepeaguilaroficial/ @nodangelalibrecorazon)

Cabe recordar que la hija de Pepe Aguilar y el intérprete de “Amé”, contrajeron matrimonio civil en 2024. A su llegada a Las Vegas Nodal fue consultado por la prensa respecto a los detalles de la próxima celebración. Ante las preguntas de los reporteros, el músico mostró cierta incertidumbre al inicio y luego optó por no abordar los preparativos, expresando solamente su interés en organizar una fiesta “bien mexicanota”.

“Ya estoy casado ¿de qué hablan? Ah, la boda... claro... sí“, declaró el cantante confundido.