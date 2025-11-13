México

Angélica Vale protagoniza apasionado beso tras separarse de Otto Padrón y redes estallan: “Ridícula”

La actriz ha estado envuelta en polémica en los últimos días

Angélica Vale rompe el silencio
Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El nombre de Angélica Vale vuelve a ser tendencia, y esta vez no por su separación, sino por un video que dejó a más de uno con la boca abierta.

Apenas unos días después de confirmarse su divorcio con Otto Padrón, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece ‘besando’ apasionadamente a un importante actor internacional.

¿Qué pasó con Otto Padrón?

El mundo del espectáculo sigue impactado tras la confirmación del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, una de las parejas más estables durante 14 años. La noticia no sólo sorprendió a los fans, sino a la propia actriz, quien declaró: “Me enteré igual que ustedes”.

Aunque ambos intentaron mantener su vida privada fuera de los reflectores, se sabe que atravesaron una larga crisis desde principios de este año. De acuerdo con una colaboradora de El Gordo y La Flaca, incluso acudieron a terapia para salvar su matrimonio, pero “hubo ciertas cosas que no lograron mejorar”.

Se desconoce si Angélica Vale
Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

El beso que divide opiniones

La escena fue parte de la celebración por su cumpleaños, durante la grabación de La Vale Show, su programa, donde el ambiente de humor y fiesta terminó robándose toda la atención en redes sociales.

En el video, Angélica recibe un regalo inesperado: un muñeco de cartón tamaño real de George Clooney, al que no duda en acercarse para darle un beso lleno de picardía y complicidad.

(IG)
(IG)

La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, el fragmento se viralizó en Instagram y TikTok, generando toda clase de comentarios entre sus seguidores. Algunos lo tomaron con humor y aplaudieron su actitud despreocupada, mientras que otros criticaron el gesto como una forma de “burlarse” de la situación.

Usuarios en redes sociales la criticaron. (IG lavaleshowla)
  • “Que se siente ?? Que te llegó el karma y apareció una fan de tu relación”, escribió un usuario".
  • “Hay vida después de un divorcio”.
  • “Ridícula que luego lo supero con un cartón”.

El famoso beso con el “actor internacional” —que en realidad era el cartón de George Clooney— se convirtió en un gesto sumamente comentado. Para muchos, fue una manera simbólica de reírse del dolor y demostrar que hay vida después de una separación.

Angélica ValeGeorge ClooneyOtto Padrón

