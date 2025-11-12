México

El último intento de Angélica Vale para rescatar su matrimonio con Otto Padrón que no funcionó

Antes de la demanda de divorcio, la pareja pasó por una crisis y apostó por una solución inesperada

El mundo del espectáculo sigue impactado tras la confirmación del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, una de las parejas que por años parecían ser ejemplo de estabilidad. La noticia no sólo sorprendió a sus seguidores, sino incluso a la propia actriz, quien confesó haberse enterado por medio de las redes sociales, a la par que sus fans: “Me enteré igual que ustedes”, declaró la protagonista de La fea más bella.

Aunque agradeció el apoyo en este momento difícil, los detalles sobre los motivos de la ruptura han permanecido en un halo de misterio.

Vale y Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos, enfrentaron una crisis que tomó fuerza desde principios de este año. Durante ocho meses vivieron separados, aunque la demanda formal de divorcio fue interpuesta apenas en los primeros días de noviembre. A pesar del hermetismo sobre los motivos reales de la separación, trascendió que ambos intentaron mantener su relación fuera de los escándalos, hasta que la noticia finalmente se filtró al dominio público.

La estrategia final para salvar el barco

El amor entre Angélica Vale
El amor entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin. (Instagram: Angélica Vale)

Lo que pocos sabían hasta ahora es que, antes de tomar la decisión definitiva de separarse, la famosa pareja dedicó tiempo y esfuerzo para salvar su matrimonio. No se trató solo de una crisis pasajera o de resignación inmediata; fue una drástica estrategia, delineada hasta el último momento y rodeada de especulación tanto en los medios como entre sus seguidores.

Según reveló una colaboradora del programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, fue a inicios de año cuando Vale y Padrón identificaron la gravedad de su situación y recurrieron a la ayuda profesional.

“A principios de este año, me dicen, que fue que comenzó la crisis, algo que ellos estaban posponiendo, fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar”, compartió la fuente.

Quién es Otto Padrón, productor
Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

En otras palabras, la última carta que jugaron Angélica Vale y Otto Padrón para rescatar su relación fue la terapia de pareja. A pesar del esfuerzo, ambos reconocieron que había “ciertas cosas que no lograron mejorar”, por lo que el divorcio se volvió inevitable.

Hasta el momento, ni la actriz ni el empresario han confirmado públicamente los motivos exactos de la ruptura, aunque los rumores de una infidelidad circulan en la prensa, sin que nadie los confirme.

Hoy, Angélica Vale se muestra firme en su decisión y agradecida por el apoyo recibido, culminando una etapa fundamental en su vida personal con reserva, pero también con honestidad.

