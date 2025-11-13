México

Aguinaldo 2025: así puedes calcular tu pago paso a paso

La administración responsable del aguinaldo puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera para el final del año

Guardar
El aguinaldo es una prestación
El aguinaldo es una prestación laboral a la que no se puede renunciar. Foto: (iStock)

La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que todas las personas trabajadoras en México tienen derecho a un aguinaldo, el cual no debe ser menor al equivalente a 15 días de salario.

En el caso de los trabajadores del sector público, en semanas recientes se publicó un decreto para que el monto sea el equivalente a 40 días de sueldo.

El cálculo del aguinaldo en México representa un aspecto central para quienes desean planificar sus gastos de fin de año y administrar de manera eficiente sus recursos.

Los expertos señalan que su correcta comprensión resulta esencial para anticipar compromisos económicos durante la temporada navideña.

Para determinar el monto exacto, es necesario considerar tanto el salario actual como la antigüedad con el empleador.

Así se calcula el aguinaldo en México

El proceso de cálculo puede ilustrarse con un ejemplo concreto: si el salario mensual es de $9,000 pesos, el primer paso consiste en dividir esa cantidad entre treinta días, lo que arroja un sueldo diario de $300.00.

Posteriormente, se multiplica el salario diario por los quince días de aguinaldo mínimos que exige la ley, resultando en $4,500.00 como aguinaldo estándar.

Para quienes no han trabajado el año completo, el cálculo se ajusta de la siguiente manera: el monto estándar de aguinaldo se divide entre los 365 días del año, obteniendo así la cuota diaria de aguinaldo, que en este caso es de $12.33.

Si el trabajador ha laborado durante seis meses, es decir, ciento ochenta días, se multiplica esa cantidad de días por la cuota diaria, lo que da como resultado $2,219.40 de aguinaldo proporcional.

El aguinaldo es uno de
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados del año. Crédito: cuartoscuro

Este procedimiento permite a cada persona conocer con precisión el monto que le corresponde, en función de su antigüedad y salario.

La administración responsable del aguinaldo puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera personal.

Este pago representa para muchas personas la posibilidad de adquirir un nuevo teléfono móvil, la planificación de unas vacaciones o la constitución de un fondo para imprevistos.

Beneficios del aguinaldo en México

El aguinaldo otorga a los empleados un ingreso adicional que suele destinarse a cubrir los gastos propios de las festividades de diciembre, como Navidad y Año Nuevo.

La legislación mexicana estipula que, al cumplir un año de trabajo con el mismo empleador, corresponde recibir un monto equivalente al salario de quince días.

En caso de no haber completado el año laboral, el trabajador tiene derecho a una parte proporcional, calculada según el tiempo efectivamente laborado.

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el veinte de diciembre, lo que permite a los trabajadores organizar sus finanzas antes de las celebraciones. 

Temas Relacionados

AguinaldoAguinaldo 2025Ley Federal del TrabajoEconomíamexico-noticias

Más Noticias

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Elaborar bocados esponjosos y llenos de nutrientes es posible con esta guía fácil, ideal para quienes desean alternativas sin harinas refinadas

Mantecadas de avena y manzana:

Azucena Uresti acusa al senador Fernández Noroña de hostigamiento y espionaje

La periodista responsabilizó al senador de Morena de cualquier cosa que le ocurra

Infobae

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Culiacán Rosales

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima en Ciudad de México para antes de salir de casa este 13 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima en Ciudad

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

Durante el cumpleaños número cincuenta de Angélica Vale, su madre aprovechó para enviarle un mensaje que algunos vieron como fortaleza y otros como aparente indiferencia ante la situación

Angélica María minimiza divorcio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 4 extranjeros en CDMX,

Caen 4 extranjeros en CDMX, presuntos integrantes de la célula “Metepec Omoda”, dedicada al robo a casa habitación

Éstas son las alianzas que estableció el grupo “Los Cromo” con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Guardia Nacional asegura armas y drogas en Culiacán: había un Barret calibre .50

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mantecadas de avena y manzana:

Mantecadas de avena y manzana: una receta saludable con menos de 10 ingredientes

Angélica María minimiza divorcio de Angélica Vale con Otto Padrón: “Son cosas que pasan”

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez protagoniza acalorada discusión con El Patrón la noche de hoy 12 de noviembre

Meses antes de su separación de Otto Padrón, Angélica Vale dijo que “no pasaba nada” tras un divorcio

Kanye West en la Plaza de Toros México: estos son los exagerados precios de los boletos

DEPORTES

Este es el equipo que

Este es el equipo que Martín Anselmi rechazó por dirigir a Cruz Azul

El cartel de ‘Alianzas’ toma forma: AAA anuncia lucha estelar y más

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados