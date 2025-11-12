Van más de 7 mil detenidos por delitos de alto impacto durante gobierno de Clara Brugada: Pablo Vázquez

Pablo Vázquez destacó los resultados obtenidos hasta octubre de este año. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El impacto de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz en la Ciudad de México se refleja en la magnitud de los resultados obtenidos durante el mes de octubre, según informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana.

Desde el inicio de la administración de Clara Brugada Molina hasta el 31 de octubre de este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, ha logrado la detención y puesta a disposición del Ministerio Público de siete mil 262 personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto, entre las que se encuentran 41 objetivos prioritarios.

En el mismo periodo, la policía preventiva ha decomisado más de 816 kilogramos y cerca de 66 mil dosis de posible marihuana, así como 154 kilogramos y casi 78 mil 688 dosis de aparente cocaína. Además, se han asegurado 84 kilogramos y 19 mil 824 dosis de posible metanfetamina, junto con cinco mil 262 dosis de presunto crystal.

El secretario de Seguridad Ciudadana también destacó la incautación de alrededor de mil 72 armas de fuego cortas y largas, casi 128 cargadores y aproximadamente ocho mil 456 cartuchos. En materia de vehículos, los efectivos policiales han asegurado tres mil 919 vehículos, 477 vehículos semicompletos, 284 motocicletas desvalijadas y más de 17 mil toneladas de autopartes.

Operativo de la SSC contra autopartes ilegales. | SSC-CDMX

La colaboración permanente entre la SSC, la FGJ y las instancias federales de seguridad —incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República— ha sido fundamental para la captura de presuntos líderes y operadores de diversas bandas delictivas.

Entre los casos citados por Vázquez Camacho se encuentra la detención de Williams “N”, de 46 años, identificado como operador principal de “El Güero Fresa”, un grupo delictivo en la alcaldía Iztapalapa, dedicado a delitos como narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio de integrantes de grupos rivales.

También mencionó la captura de Olga “N”, alias “La Güera”, presunta líder de “Los Oaxacos”, organización dedicada a la venta y distribución de droga en la zona poniente de la ciudad.

Otro de los logros señalados por el secretario fue la detención de Verónica “N”, alias “La Jefa”, quien cuenta con antecedentes delictivos desde 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

SSC atiende delitos de alto impacto con resultados positivos durante administración de Clara Brugada, según Pablo Vázquez. . Foto: (iStock)

En el marco de la estrategia “La Policía Cerca de ti”, se han realizado más de dos mil visitas a domicilios, comercios y espacios públicos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer un contacto directo y permanente con la ciudadanía.

Vázquez Camacho subrayó que la estrategia de seguridad se apoya tanto en labores de investigación como en el fortalecimiento constante de la Policía de la Ciudad de México, una institución que, según sus palabras, cuenta con procesos de formación sólidos y reconoce el servicio de sus integrantes, contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional.

En reconocimiento al desempeño policial, del 5 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025 se han entregado siete mil 298 condecoraciones y 20 mil 766 estímulos a mujeres y hombres policías, “por su trabajo en beneficio de la comunidad; además se han otorgado tres mil 25 ascensos, lo que tiene un impacto directo en la mejora de las percepciones salariales y posibilita el acceso a cargos de mando en la Institución”, afirmó Vázquez Camacho.

El secretario concluyó que la labor coordinada con las instancias que conforman el Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, así como con las dependencias del Gobierno de México, continuará bajo la dirección de Clara Brugada Molina, con el propósito de avanzar hacia una ciudad más segura, justa y en paz.