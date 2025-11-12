Ricardo Anaya acusa a Morena de planear relevo anticipado con el hijo de AMLO

Ricardo Anaya es actualmente senador de representación proporcional por el PAN. Crédito: REUTERS/Luis Cortes

El senador Ricardo Anaya lanzó una dura crítica contra Morena al acusar que el partido en el poder pretende adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 como una maniobra política ante la pérdida de apoyo ciudadano por la creciente inseguridad en el país.

Según el panista, el objetivo real del movimiento sería remover a la presidenta Claudia Sheinbaum y colocar en su lugar “al hijo del presidente López Obrador”.

Durante una conferencia de prensa, Anaya aseguró que Morena actúa “por miedo” ante la caída en popularidad de la mandataria.

Ricardo Anaya en la Cámara de Diputados. Foto: CEN PAN

“Lo que tienen es pánico porque están en caída libre. La violencia ha llegado a niveles alarmantes y están perdiendo el apoyo de los ciudadanos. Por eso quieren hacer esta jugada de poner a la presidenta en la boleta en 2027”, afirmó.

El legislador del PAN retó al oficialismo y advirtió que la oposición está lista para enfrentar una eventual revocación: “Si quieren que vaya en la boleta, que la pongan. Pero que se aguanten cuando el pueblo le revoque el mandato”.

Agregó que, de darse el escenario, incluso “muchos morenistas” podrían votar en contra de Sheinbaum.

“Lo que varios gobernadores buscan —dijo— es tener control en esa elección para presionar a la presidenta y después sustituirla. Quieren quitarla para poner, por ejemplo, al hijo de López Obrador. No lo vamos a permitir”, sostuvo.

Anaya acusa que Andy López quiere quedarse con la presidencia. (@/andresmanuellopezbeltran)

Anaya también exigió que, de aprobarse la propuesta de reforma, los gobernadores sean incluidos en el proceso de revocación para evaluar su desempeño, especialmente aquellos “con vínculos con el crimen organizado”.

Además, pidió que, en caso de revocarse el mandato presidencial, no sea el Congreso quien nombre al sustituto, sino que se convoque a una elección constitucional directa: “Que sea la gente, con su voto, quien decida quién debe ocupar la Presidencia y las gubernaturas”, insistió.

En medio de estas declaraciones, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que la Comisión de Puntos Constitucionales pospuso el dictamen de la reforma en materia de revocación de mandato, originalmente previsto para esta semana.

Se aplazó oficialmente la junta que hablaría sobre la revocación de Sheinbaum. Crédito: camaradediputados.com

El senador explicó que la decisión se tomó para dar espacio al diálogo y evitar lo que la oposición calificó como “un albazo legislativo”.

Monreal dijo haber solicitado al presidente de dicha comisión, Leonel Godoy, y al impulsor de la iniciativa, Alfonso Ramírez Cuéllar, esperar unos días más antes de votar el dictamen con el fin de alcanzar “el mayor consenso posible”.

“No queremos que sea considerado un albazo; vamos a dar espacio para la reflexión y tratar de que el acuerdo se logre con todas las fuerzas políticas”, aseguró.

La propuesta de reforma ha generado intensos debates en el Congreso, pues busca adelantar la consulta de revocación de mandato de 2030 a 2027, una medida que la oposición interpreta como un intento de Morena por mantener el control político.