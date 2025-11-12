México

Mariela Sánchez le habría presentado a Cristian Castro su supuesta nueva amante: “Le puso la comida en la boca”

La periodista y conductora de televisión mexicana, Ana María Alvarado, reveló nuevos detalles en la cronología de la tan comentada infidelidad

Guardar
Mariela Sánchez le habría presentado
Mariela Sánchez le habría presentado a Cristian Castro su supuesta nueva amante. (Instagram)

El escándalo amoroso que envuelve a Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sumado un nuevo y polémico capítulo. La historia de esta relación, que apenas hace días parecía encaminada al altar, ahora ha sido reescrita por la supuesta infidelidad del cantante mexicano con una joven identificada como Marcela, quien —según ha trascendido— fue presentada al intérprete por la propia Mariela.

En distintos medios de espectáculos se difundieron imágenes que muestran a Cristian Castro en actitud cariñosa con otra mujer, situación que detonó rumores de separación y una ola de especulaciones en torno al futuro de su boda planeada para febrero de 2026. Fecha que fue revelada por el mismo cantante en una entrevista.

Mariela Sánchez, visiblemente afectada y enterada de la situación únicamente por los medios, decidió dar su versión y confirmó que su romance con el hijo de Verónica Castro ha llegado a su fin: “Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”, reveló con tristeza en una supuesta conversación privada con Ana María Alvarado, periodista mexicana.

Lo que más ha impactado en esta narrativa es el giro inesperado revelado por la misma periodista en la emisión del programa de espectáculos Sale el Sol. Alvarado, habría dado luz sobre cómo se desarrollaron las cosas entre Cristian y su seguidora.

Previamente en el programa argentino Pájaros en el alambre se contó la historia previa y se informó que Mariela le habría organizado a Cristian una actividad con su club de fans: “¿Para qué le organiza el partido con las fans? Le pone la comida en la boca".

No obstante, Alvarado, dio la nota en su programa y reveló los detalles del enlance que se desarrolló entre Mariela y Marcela, quien presuntamente es el nuevo interés amoroso del cantante.

“Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”, mencionó la conductora de televisión.

De este modo, todo parece indicar que Marcela, la supuesta nueva pareja del cantante, llegó a la vida de Cristian gracias a la intervención de su propia prometida.

“Dice Mariela, que ahora sí es la definitiva”, aseguró la conductora, quien aclaró la historia.

El núcleo de la controversia radica no sólo en la traición amorosa, sino en el hecho de que la ruptura se produjo a pocos días de que Cristian Castro confirmara planes formales de boda. Después de las imágenes y los rumores de infidelidad, Mariela Sánchez no tardó en hacer pública la tristeza que le provocó enterarse de la situación: “Me quedé helada”.

Hasta el momento, Cristian Castro no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado los rumores sobre el inicio de una nueva relación con Marcela. Mientras tanto, la historia que parecía conducir a una boda para los primeros meses del próximo año, ahora se cierne bajo la sombra de la desconfianza y el desencanto entre los seguidores de ambos.

A la espera de un pronunciamiento del cantante, los fans siguen conmocionados ante la ironía que destapó el fin de esta relación: la prometida que, al intentar sumar a los clubes de fans, terminó presentando a su propia rival.

Temas Relacionados

Mariela SánchezCristian CastroInfidelidadseparaciónredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cilantro o perejil?, cómo diferenciarlos y qué aportan cada uno a tu dieta

El cilantro y el perejil son hierbas aromáticas que a simple vista parecen similares, pero cada una tiene un sabor distintivo y aportan beneficios diferentes para la salud

¿Cilantro o perejil?, cómo diferenciarlos

Por esta razón te podrían multar hasta con 2 mil pesos al conducir

Si existe reincidencia en una misma falta dentro de un año, la multa podrá duplicarse

Por esta razón te podrían

Sheinbaum urge a actualizar regulación de casinos digitales para evitar lavado de dinero: “No existían cuando se hizo la ley”

La presidenta hizo el llamado tras la suspensión de operaciones de 13 casinos en ocho estados por lavado de dinero

Sheinbaum urge a actualizar regulación

Sor Juana Inés de la Cruz: 5 poemas para que conozcas a la escritora en su cumpleaños

La autora novohispana desafió los límites de su época y defendió el derecho de las mujeres para que pudieran acceder a la educación

Sor Juana Inés de la

Precio del dólar en México está en picada y se acerca a su valor más bajo en 16 meses

La racha positiva del peso mexicano ha llevado a la divisa estadounidense a sumar seis jornadas consecutivas con resultados negativos

Precio del dólar en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los 8 municipios

Estos son los 8 municipios de Michoacán más disputados por las organizaciones criminales

Quiénes son y qué hacen los “murciélagos” del Ejército Mexicano que se suman al Plan Michoacán

Quiénes son y cómo operan las Fuerzas Especiales de la Marina que participan en el Plan Michoacán

Así fue el liderazgo silencioso de ‘El Mayo’ Zambada, según el periodista Diego Enrique Osorno

Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 12 de noviembre: Adame y Eleazar arman complot previo a la quinta Asamblea

Emiliano Aguilar defiende a Majo tras rumores de presunto consumo de drogas: “Están mal”

¿Habrá boda entre Humberto Zurita y Stephanie Salas? Viudo de Christian Bach rompe el silencio

El Grinch Sinfónico llega a México: fechas, precios, sedes y todo lo que debes saber

Dua Lipa en México: estas son las canciones podría cantar en el Estadio GNP según sus fans

DEPORTES

Aaron Ramsey reaparece lejos de

Aaron Ramsey reaparece lejos de Pumas: ¿nuevo inicio o retiro definitivo?

Cruz Azul pierde a Kevin Mier para la Liguilla; el portero será operado el jueves

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 12 de noviembre

Memes encienden el partido de Argentina vs México del Mundial Sub-17

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”