Mariela Sánchez le habría presentado a Cristian Castro su supuesta nueva amante: “Le puso la comida en la boca”

Mariela Sánchez le habría presentado a Cristian Castro su supuesta nueva amante. (Instagram)

El escándalo amoroso que envuelve a Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sumado un nuevo y polémico capítulo. La historia de esta relación, que apenas hace días parecía encaminada al altar, ahora ha sido reescrita por la supuesta infidelidad del cantante mexicano con una joven identificada como Marcela, quien —según ha trascendido— fue presentada al intérprete por la propia Mariela.

En distintos medios de espectáculos se difundieron imágenes que muestran a Cristian Castro en actitud cariñosa con otra mujer, situación que detonó rumores de separación y una ola de especulaciones en torno al futuro de su boda planeada para febrero de 2026. Fecha que fue revelada por el mismo cantante en una entrevista.

Mariela Sánchez, visiblemente afectada y enterada de la situación únicamente por los medios, decidió dar su versión y confirmó que su romance con el hijo de Verónica Castro ha llegado a su fin: “Le deseo lo mejor, agradezco el tiempo juntos, pero esto terminó”, reveló con tristeza en una supuesta conversación privada con Ana María Alvarado, periodista mexicana.

Lo que más ha impactado en esta narrativa es el giro inesperado revelado por la misma periodista en la emisión del programa de espectáculos Sale el Sol. Alvarado, habría dado luz sobre cómo se desarrollaron las cosas entre Cristian y su seguidora.

Previamente en el programa argentino Pájaros en el alambre se contó la historia previa y se informó que Mariela le habría organizado a Cristian una actividad con su club de fans: “¿Para qué le organiza el partido con las fans? Le pone la comida en la boca".

No obstante, Alvarado, dio la nota en su programa y reveló los detalles del enlance que se desarrolló entre Mariela y Marcela, quien presuntamente es el nuevo interés amoroso del cantante.

“Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”, mencionó la conductora de televisión.

De este modo, todo parece indicar que Marcela, la supuesta nueva pareja del cantante, llegó a la vida de Cristian gracias a la intervención de su propia prometida.

“Dice Mariela, que ahora sí es la definitiva”, aseguró la conductora, quien aclaró la historia.

El núcleo de la controversia radica no sólo en la traición amorosa, sino en el hecho de que la ruptura se produjo a pocos días de que Cristian Castro confirmara planes formales de boda. Después de las imágenes y los rumores de infidelidad, Mariela Sánchez no tardó en hacer pública la tristeza que le provocó enterarse de la situación: “Me quedé helada”.

Hasta el momento, Cristian Castro no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado los rumores sobre el inicio de una nueva relación con Marcela. Mientras tanto, la historia que parecía conducir a una boda para los primeros meses del próximo año, ahora se cierne bajo la sombra de la desconfianza y el desencanto entre los seguidores de ambos.

A la espera de un pronunciamiento del cantante, los fans siguen conmocionados ante la ironía que destapó el fin de esta relación: la prometida que, al intentar sumar a los clubes de fans, terminó presentando a su propia rival.