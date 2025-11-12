México

Mariana Ochoa lanza dardo a Ari Borovoy: “El 90s Pop Tour ya caducó y está tratando de estirarlo”

La ex OV7 fue sincera sobre su falta de interés en volver al famoso espectáculo, señalando que el entusiasmo y la creatividad ya no son los mismos que al inicio del proyecto

Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

La percepción de que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia se ha instalado en el discurso de Mariana Ochoa, quien recientemente expresó su desinterés en volver a participar en el espectáculo, a pesar de no descartar una reconciliación con Ari Borovoy.

Durante su intervención en el pódcast “Ahorita o de una vez”, conducido por Ale Toledano y Reynaldo Rossano, la cantante abordó tanto su carrera como solista y su experiencia como madre soltera, como también la situación actual de OV7 y su relación con Borovoy.

Al ser consultada de manera directa por Rossano sobre la posibilidad de retomar el vínculo con Borovoy, Ochoa respondió que esa decisión no dependía de ella, sino de su excompañero.

La conversación derivó en el futuro del 90s Pop Tour, ante lo cual Ochoa fue tajante: “Yo creo que ese concepto ya caducó. Tiene diez años haciéndolo”, afirmó, marcando distancia con el proyecto.

La nueva fecha del 90's Pop Tour Antro será el viernes 14 de marzo. Foto: Instagram/@90spoptour.

Ochoa recordó los inicios del espectáculo, señalando que en aquel momento los grupos participantes estaban completos y existía un alto nivel de creatividad y compromiso.

“Me enteré que de la Arena se pasaron al Auditorio Nacional. Yo creo, o me da tristeza, porque cuando arrancó ese proyecto que lo ayudamos a arrancarlo en cuestión creativa y de ayudar a confirmar a los artistas que se iban a subir al escenario, era padrísimo porque los grupos estábamos completos”, dijo Mariana Ochoa en el pódcast.

La cantante no desea ser parte del proyecto Crédito: YouTube ahoritaodeunavez

La artista lamentó que, con el paso del tiempo, el entusiasmo y la dedicación hayan disminuido: “Había mucha creatividad, había mucho ensayo y mucho compromiso. Eso ha bajado, hoy en día, la mitad de un grupo está de acuerdo en estar, la otra mitad no, y entonces se presentan tres. Me da tristeza ver que ha decaído un poco el proyecto”, sostuvo.

En cuanto a su posible regreso al 90s Pop Tour, Ochoa fue enfática al señalar que no tiene interés en volver a formar parte del espectáculo. “Yo creo que ya cumplió su ciclo. O sea, no tengo ganas de estar en el 90s Pop Tour. Me reconciliaría con él por otros temas, como OV7, pero no para el 90s, es un proyecto que ya caducó. Siento que está tratando de estirarlo, hacia lugares donde ya no da, pero cada empresario hace su luchita”, manifestó.

Mariana Ochoa lamenta la falta de compromiso y creatividad en los grupos participantes del 90s Pop Tour (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Mientras tanto, Ari Borovoy ha defendido la vigencia del 90s Pop Tour, presentando en octubre una nueva etapa bajo el nombre de versión ‘El Antro’. Esta propuesta incluye la participación de varios de los artistas habituales, pero suma bailarines, nuevas versiones de los temas y una pista de baile en la zona preferente del Auditorio Nacional.

Borovoy compartió en redes sociales su visión sobre la evolución del espectáculo: “Renovarse o morir. En la música y en los negocios hay que escuchar, observar y adaptarse. Cada cambio nace de lo que la gente vive, siente y comparte, por eso en el 90s pop tour versión El Antro, podrán ver una experiencia nunca antes vista”.

Ari Borovoy defiende la renovación del 90s Pop Tour con la nueva versión ‘El Antro’ en el Auditorio Nacional (Foto: Instagram)

La distancia entre las posturas de Ochoa y Borovoy refleja el momento de transformación que atraviesa el 90s Pop Tour, un espectáculo que, tras una década de existencia, enfrenta el desafío de reinventarse para mantener su atractivo ante el público.

