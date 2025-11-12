México

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 12 de noviembre | Lavado de dinero en México, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles desde Palacio Nacional

13:46 hsHoy

Harfuch anuncia trabajos de investigación para descubrir redes de lavado de dinero

García Harfuch anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero.

Dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

De acuerdo con el titular de la SSPC, dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.

Finalmente, Harfuch anunció que la UIF contó con la participación de FinCen y OFAC, dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

13:37 hsHoy

Quién estará en La Mañanera de hoy

Sheinbaum anunció que la acompañarán el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; y la Procuradora Fiscal, Griselda Galeano García.

La mandataria adelantó que se informará sobre temas de seguridad en cuestión de análisis de lavado de dinero a nivel nacional.

12:30 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.

