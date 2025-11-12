‘La Mañanera’ de hoy miércoles 12 de noviembre | Lavado de dinero en México, entre lo relevante

García Harfuch anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero.
Dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el titular de la SSPC, dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.
Finalmente, Harfuch anunció que la UIF contó con la participación de FinCen y OFAC, dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sheinbaum anunció que la acompañarán el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; y la Procuradora Fiscal, Griselda Galeano García.
La mandataria adelantó que se informará sobre temas de seguridad en cuestión de análisis de lavado de dinero a nivel nacional.
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.