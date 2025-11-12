‘La Mañanera’ de hoy miércoles 12 de noviembre | Lavado de dinero en México, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este miércoles 12 de noviembre desde Palacio Nacional . Sigue minuto a minuto a través de Infobae México .

La mandataria adelantó que se informará sobre temas de seguridad en cuestión de análisis de lavado de dinero a nivel nacional.

Sheinbaum anunció que la acompañarán el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch ; el Secretario de Hacienda , Edgar Amador Zamora ; y la Procuradora Fiscal , Griselda Galeano García .

Quién estará en La Mañanera de hoy

Finalmente, Harfuch anunció que la UIF contó con la participación de FinCen y OFAC , dependencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos .

De acuerdo con el titular de la SSPC , dicho aseguramiento permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero mexicano.

Dicha detección logró desmantelar tres establecimientos de juegos físicos y virtuales en estados de Jalisco , Nuevo León , Sinaloa , Sonora , Baja California , Estado de México , Chiapas y la Ciudad de México .

García Harfuch anunció que el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) logró localizar algunos casinos que están bajo investigación por presunto lavado de dinero .

Harfuch anuncia trabajos de investigación para descubrir redes de lavado de dinero

