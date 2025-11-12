Sheinbaum rechaza que adelantar la consulta de revocación busque favorecer a Morena

La presidenta Sheinbaum en conferencia de prensa. (REUTERS/Henry Romero/Imagen de Archivo)

Durante la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el adelanto de la consulta de revocación de mandato sea para apoyar a Morena, argumentando que esta propuesta surgió del propio partido político.

Luego de que se le cuestionara si pondría en desventaja a la oposición al someterse a la revocación de mandato en 2027, la mandataria cuestionó el motivo y sugirió que explicaran sus motivos.

“La revocación de mandato es un logro del pueblo de México y fue propuesta por el expresidente López Obrador”, señaló Sheinbaum, recordando que “cuando gobernó la Ciudad de México se hicieron encuestas o llamadas . No fue voto directo, la población tenía derecho de llamar por teléfono para ver si estaba de acuerdo con el entonces jefe de gobierno”.

Agregó que “hay veces que duran seis años los presidentes y ya no tienen apoyo popular, entonces es un logro del pueblo de México para garantizar la decisión del pueblo frente a sus gobernantes”.

