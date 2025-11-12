SEP alista próximo megapuente en noviembre: ¿Cuántos días no habrá clases?

Calendario Escolar de la SEP 2025-2026 contempla un descanso extenso en noviembre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar 2025-2026 contempla un megapuente de clases del viernes 14 al martes 18 de noviembre para estudiantes y docentes de educación básica en todo el país. Esta pausa beneficiará a millones de alumnos y maestros de los niveles preescolar, primaria y secundaria pertenecientes al Sistema Educativo Nacional.

De acuerdo con la SEP, el viernes 14 de noviembre estará destinado al registro de calificaciones del primer periodo evaluativo del ciclo escolar. Aunque esta fecha no se considera oficialmente como día inhábil, las instituciones educativas suelen suspender clases para que el personal docente realice actividades administrativas, como la captura de calificaciones y la revisión de avances académicos.

Calendario escolar 2025-2026 SEP. CRÉDITO: (Secretaría de Educación Pública)

Por su parte, el lunes 17 de noviembre será día de descanso obligatorio con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, una de las fechas cívicas más importantes del país. Aunque el aniversario se celebra oficialmente el 20 de noviembre, la ley laboral establece que el asueto se recorra al lunes más cercano para favorecer la convivencia familiar y la planeación de actividades. De esta forma, el descanso se aplicará el lunes 17, mientras que el martes 18 de noviembre las clases se reanudarán con normalidad en todos los planteles del sistema básico.

El llamado “megapuente” forma parte de la estrategia de la SEP para optimizar la organización escolar y permitir que las suspensiones de clases se agrupen de manera ordenada. Con ello se busca mejorar la eficiencia administrativa y el aprovechamiento académico sin afectar el cumplimiento de los 185 días efectivos de clases que establece el calendario oficial.

Además, esta disposición ofrece un beneficio adicional para las familias mexicanas, ya que coincide con el fin de semana del Buen Fin, evento comercial que se celebrará del 14 al 17 de noviembre de 2025. De esta forma, muchas personas podrán aprovechar el descanso prolongado para realizar viajes cortos, actividades recreativas o compras anticipadas de fin de año.

El próximo megapuente coincide con el Buen Fin. Foto: (Archivo)

Este tipo de ajustes en el calendario escolar permiten a las familias planificar con mayor anticipación sus actividades, al tiempo que los docentes disponen de un margen adecuado para concluir labores administrativas, evaluar el progreso de los alumnos y preparar la entrega de boletas.

Asimismo, la SEP recordó que durante el ciclo 2025-2026 se mantienen otras pausas programadas, principalmente derivadas de las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE), en las que solo participa el personal docente y administrativo. En este sentido, el viernes 28 de noviembre será otro día sin clases para los estudiantes, ya que los maestros participarán en la junta mensual del CTE dedicada a la planeación pedagógica y evaluación interna de cada plantel.

Con estas fechas, noviembre se perfila como uno de los meses con más descansos del calendario escolar, combinando actividades administrativas, conmemoraciones cívicas y oportunidades de convivencia familiar sin alterar los objetivos académicos del ciclo lectivo.