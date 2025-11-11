La SEP promete acabar en 2026 con el analfabetismo en México

Mario Delgado, secretario de Educación Pública. FOTO: Senado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció este martes ante el Pleno del Senado de la República, donde aseguró que a partir de 2026 en México quedará erradicado el analfabetismo.

La erradicación del analfabetismo en México se debe al avance a las políticas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, aseguró el titular de la SEP.

Delgado Carrillo aseguró que el próximo año marcará un hito en la historia educativa nacional.

“Esa meta que parecía imposible hace 100 años, alfabetizar a un país entero, lo vamos a lograr el siguiente año con la presidenta de la educación. El 2026 va a ser el año que será recordado, porque vamos a izar la bandera blanca de la UNESCO, donde erradiquemos el analfabetismo en México: vamos a declarar a nuestro país territorio libre de analfabetismo”, afirmó el titular de la SEP.

A partir de 2026 el país logrará un hecho histórico en materia de educación. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Después de posponer su comparecencia debido a la emergencia generada por las inundaciones en la región de la Huasteca, el titular de la SEP acudió al Senado para presentar las políticas educativas en el contexto del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Delgado destacó los esfuerzos orientados a garantizar que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo por motivos económicos.

Además, resaltó la adopción de medidas de salud y prevención de adicciones en los planteles escolares, integrando estos temas como ejes centrales de la Nueva Escuela Mexicana.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue la “Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones”, mediante la cual los docentes informan a los estudiantes sobre los riesgos asociados al consumo de drogas, como el fentanilo, y su impacto en la salud física y mental.

El secretario enfatizó que el propósito de esta iniciativa es “formar a la generación más sana, más fuerte y más feliz de toda nuestra historia”. La estrategia tuvo su tercera “Jornada por la Paz y Contra las Adicciones” el pasado fin de semana, con la participación de más de dos millones y medio de jóvenes, familiares y docentes en más de 10 mil escuelas del país.

El combate al maltrato, el acoso escolar y la violencia sexual en los centros educativos también forma parte de la estrategia integral. Delgado Carrillo explicó que la Cartilla de Derechos de las Mujeres se distribuye en todas las secundarias del país, con el objetivo de erradicar estas conductas a través de protocolos, igualdad sustantiva y educación sexual y reproductiva sin tabúes.

En el ámbito de la salud estudiantil, el secretario detalló la puesta en marcha de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que desde marzo prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas y promueve la alimentación saludable, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Como resultado, el 86 % de las escuelas del país ya no comercializan alimentos chatarra, refrescos ni bebidas azucaradas, según informó Delgado Carrillo.

Además, brigadas de especialistas del IMSS, el DIF y las secretarías de Salud federal y estatales realizan revisiones de talla, peso, salud visual y bucal a 12 millones de estudiantes de primarias públicas.

En materia de equidad educativa, Mario Delgado destacó la “Beca Rita Cetina”, implementada al inicio del actual sexenio, que ya beneficia a 13.3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

El secretario subrayó que este programa busca eliminar cualquier barrera económica para que “la educación sea un derecho y no un privilegio”.