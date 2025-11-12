México

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

El esperado evento cultural y musical contará con la presencia de figuras icónicas, quienes harán vibrar a los asistentes durante casi un mes de espectáculos y actividades para todos los gustos

Guardar
La Feria Estatal de León
La Feria Estatal de León 2026 celebrará el 450 aniversario de la ciudad y el 150 aniversario de la feria con una programación especial (IG)

La celebración del 450 aniversario de la ciudad de León y el 150 aniversario de la Feria Estatal de León marcará el calendario cultural de 2026 con una edición que promete reunir a figuras destacadas de la música y una oferta de entretenimiento diversa.

La Feria Estatal de León 2026 se desarrollará entre el 9 de enero y el 4 de febrero, periodo en el que la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, se convertirá en epicentro de actividades conmemorativas y espectáculos de gran convocatoria.

El programa de la feria contempla una variedad de propuestas que van desde exposiciones artesanales y comerciales hasta exhibiciones ganaderas, festivales taurinos, juegos mecánicos y espectáculos de pirotecnia. Estas actividades buscan atraer a públicos de todas las edades y consolidar el evento como uno de los más relevantes del país en el arranque del año.

Uno de los puntos centrales será el Palenque, que ya ha confirmado una cartelera con artistas de renombre en géneros como el regional mexicano, el pop y espectáculos de corte nostálgico.

León, Guanajuato, se convertirá en
León, Guanajuato, se convertirá en epicentro cultural y de entretenimiento del 9 de enero al 4 de febrero de 2026 (IG)

Entre los nombres anunciados destacan Alfredo Olivas, Gloria Trevi, Julión Álvarez, María José, Christian Nodal y Carín León, quienes encabezarán una programación que se extenderá a lo largo de casi un mes. La presencia de estos intérpretes refuerza la apuesta de la feria por ofrecer espectáculos de alto nivel y atraer a visitantes de distintas regiones.

La organización ha detallado el procedimiento para la adquisición de boletos. La venta electrónica se realizará exclusivamente a través del sistema Ticket Tap a partir del 23 de noviembre de 2025.

Para quienes prefieran la compra presencial, las entradas estarán disponibles desde el 29 de noviembre de 2025 en tres puntos autorizados: Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque.

La edición 2026 de la Feria Estatal de León se perfila como una cita ineludible para quienes buscan disfrutar de una agenda artística de primer orden y participar en la conmemoración de dos aniversarios emblemáticos para la ciudad y la región.

La cartelera musical de la
La cartelera musical de la Feria Estatal de León 2026 reunirá géneros como regional mexicano, pop y espectáculos nostálgicos (IG)

Cartel completo de artistas invitados a la Feria Estatal de León

  • 9 de enero: Alfredo Olivas
  • 10 de enero: Gloria Trevi
  • 11 de enero: Palomazo Norteño
  • 12 de enero: Natalia Jiménez
  • 16 de enero: Sorpresa
  • 17 de enero: Julión Álvarez
  • 18 de enero: Pancho Barraza
  • 19 de enero: Cuisillos
  • 20 de enero: María José
  • 21 de enero: Matute
  • 22 de enero: Carín León
  • 23 de enero: Carín León
  • 24 de enero: Emmanuel y Mijares
  • 25 de enero: Conjunto Primavera
  • 26 de enero: Yuridia
  • 27 de enero: Jorge medica y Josi Cuen
  • 29 de enero: Christian Nodal
  • 30 de enero: Alejandro Fernández
  • 31 de enero: Alejandro Fernández
  • 1 de febrero: Banda MS
  • 2 de febrero: Edén Muñoz
  • 3 de febrero: Edén Muñoz
  • 4 de febrero: Chuy Lizarraga

Temas Relacionados

Feria Estatal de LeónLeónGuanajuatoFeria Estatal de León 2026Carín LeónJulión Álvarezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

El joven luchador se impuso en combate relámpago durante NXT, arrebatando el cinturón en menos de cinco minutos

Jasper Troy destrona a El

¿La ropa protege contra las bajas temperaturas a las mascotas?

Algunos perros y gatos con pelaje escaso, edad avanzada o condiciones médicas pueden necesitar prendas funcionales, pero siempre bajo supervisión

¿La ropa protege contra las

Alcalde de Morelia cuestiona el Plan Michoacán: “Es más discurso que acción”

Alfonso Martínez critica la falta de presencia federal y advierte que el 90% de las medidas ya existían antes

Alcalde de Morelia cuestiona el

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

El boxeador retirado analizó el presente del tapatío tras perder los títulos unificados de los supermedianos

Julio César Chávez señala que
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: fecha, hora

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

DEPORTES

Julio César Chávez señala que

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?

Semifinal América vs Chivas Femenil: la IA anticipa quién llegará a la final