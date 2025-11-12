Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

La Feria Estatal de León 2026 celebrará el 450 aniversario de la ciudad y el 150 aniversario de la feria con una programación especial (IG)

La celebración del 450 aniversario de la ciudad de León y el 150 aniversario de la Feria Estatal de León marcará el calendario cultural de 2026 con una edición que promete reunir a figuras destacadas de la música y una oferta de entretenimiento diversa.

La Feria Estatal de León 2026 se desarrollará entre el 9 de enero y el 4 de febrero, periodo en el que la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, se convertirá en epicentro de actividades conmemorativas y espectáculos de gran convocatoria.

El programa de la feria contempla una variedad de propuestas que van desde exposiciones artesanales y comerciales hasta exhibiciones ganaderas, festivales taurinos, juegos mecánicos y espectáculos de pirotecnia. Estas actividades buscan atraer a públicos de todas las edades y consolidar el evento como uno de los más relevantes del país en el arranque del año.

Uno de los puntos centrales será el Palenque, que ya ha confirmado una cartelera con artistas de renombre en géneros como el regional mexicano, el pop y espectáculos de corte nostálgico.

León, Guanajuato, se convertirá en epicentro cultural y de entretenimiento del 9 de enero al 4 de febrero de 2026 (IG)

Entre los nombres anunciados destacan Alfredo Olivas, Gloria Trevi, Julión Álvarez, María José, Christian Nodal y Carín León, quienes encabezarán una programación que se extenderá a lo largo de casi un mes. La presencia de estos intérpretes refuerza la apuesta de la feria por ofrecer espectáculos de alto nivel y atraer a visitantes de distintas regiones.

La organización ha detallado el procedimiento para la adquisición de boletos. La venta electrónica se realizará exclusivamente a través del sistema Ticket Tap a partir del 23 de noviembre de 2025.

Para quienes prefieran la compra presencial, las entradas estarán disponibles desde el 29 de noviembre de 2025 en tres puntos autorizados: Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque.

La edición 2026 de la Feria Estatal de León se perfila como una cita ineludible para quienes buscan disfrutar de una agenda artística de primer orden y participar en la conmemoración de dos aniversarios emblemáticos para la ciudad y la región.

La cartelera musical de la Feria Estatal de León 2026 reunirá géneros como regional mexicano, pop y espectáculos nostálgicos (IG)

Cartel completo de artistas invitados a la Feria Estatal de León

9 de enero: Alfredo Olivas

10 de enero: Gloria Trevi

11 de enero: Palomazo Norteño

12 de enero: Natalia Jiménez

16 de enero: Sorpresa

17 de enero: Julión Álvarez

18 de enero: Pancho Barraza

19 de enero: Cuisillos

20 de enero: María José

21 de enero: Matute

22 de enero: Carín León

23 de enero: Carín León

24 de enero: Emmanuel y Mijares

25 de enero: Conjunto Primavera

26 de enero: Yuridia

27 de enero: Jorge medica y Josi Cuen

29 de enero: Christian Nodal

30 de enero: Alejandro Fernández

31 de enero: Alejandro Fernández

1 de febrero: Banda MS

2 de febrero: Edén Muñoz

3 de febrero: Edén Muñoz

4 de febrero: Chuy Lizarraga