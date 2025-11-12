Este condimento te ayuda con las defensas y alivia el dolor de garganta

La cúrcuma destaca como condimento funcional por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas, clave para el bienestar diario. (RS)

La cúrcuma, conocida por su característico color dorado y su uso tradicional en la cocina asiática, ha ganado protagonismo como condimento funcional gracias a sus múltiples beneficios para la salud.

Su principal compuesto activo, la curcumina, posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas que la convierten en un aliado natural para el bienestar diario.

Diversos estudios han señalado que la cúrcuma puede contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico. Esto se debe a su capacidad para modular la respuesta inflamatoria del cuerpo, lo que resulta útil en la prevención de enfermedades respiratorias comunes, especialmente durante los cambios de estación.

Además, su acción antioxidante ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores que debilitan las defensas naturales del organismo.

Las infusiones de cúrcuma con miel y limón, o la leche dorada, alivian el dolor de garganta gracias a su efecto calmante y antibacteriano. (Sanitas)

Uno de los usos más populares de la cúrcuma en contextos de salud es el alivio del dolor de garganta. Preparada en infusiones con miel y limón, o en la conocida leche dorada (mezcla de cúrcuma, leche vegetal, canela y pimienta negra), este condimento puede reducir la irritación y el malestar, gracias a su efecto calmante y antibacteriano. Aunque no sustituye tratamientos médicos, su uso complementario puede ser útil en casos leves o como medida preventiva.

La cúrcuma también ha demostrado beneficios en el ámbito digestivo. Su consumo moderado puede favorecer la digestión, reducir la hinchazón abdominal y aliviar molestias estomacales.

En personas con tendencia a inflamaciones articulares, se ha observado que su inclusión regular en la dieta puede contribuir a disminuir la rigidez y el dolor, especialmente en combinación con otros ingredientes antiinflamatorios como el jengibre.

En la cocina, la cúrcuma se puede incorporar fácilmente en guisos, sopas, arroces, aderezos y batidos. Su sabor suave y terroso permite combinarla con distintos alimentos sin alterar demasiado el perfil del plato.

La cúrcuma se integra fácilmente en guisos, sopas, arroces y batidos, y también está disponible en cápsulas o suplementos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

También está disponible en cápsulas o suplementos, aunque en estos casos se recomienda consultar con un profesional de la salud, especialmente si se toman medicamentos anticoagulantes o se padecen afecciones hepáticas o biliares.

Como parte de una alimentación equilibrada, la cúrcuma ofrece una alternativa natural para apoyar las defensas, aliviar molestias leves y mejorar el bienestar general.

Su uso cotidiano, en cantidades moderadas, puede ser una herramienta útil para quienes buscan opciones funcionales desde la cocina, siempre como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos. Ante cualquier síntoma persistente o condición específica, es fundamental consultar con un profesional de la salud.

Además de sus beneficios físicos, la cúrcuma también ha sido valorada en tradiciones ancestrales por su capacidad para promover el equilibrio general del cuerpo. Su uso constante puede integrarse en rutinas de autocuidado que priorizan la prevención y el bienestar integral.