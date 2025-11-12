México

Cómo obtener la Licencia de Conducir Permanente sin hacer cita en CDMX

Es posible tramitar este documento sin registrarse en línea pero con los requerimentos

Guardar
El último día para hacer
El último día para hacer este trámite es el 31 de diciembre de 2025. CRÉDITO: Cuartoscuro

En la recta final para obtener la licencia de conducir permanente en Ciudad de México, las alternativas para concretar el trámite dependen del módulo y de la disponibilidad de espacios.

Actualmente, tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México requiere agendar una cita, ya que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) no permite realizar el proceso presencial sin este paso inicial en algún horario elegido.

Ante la fuerte demanda que se presenta en las últimas semanas antes del cierre del programa, los aspirantes deben decidir entre dos opciones: los kioscos de la Tesorería, a los que se puede acudir sin cita previ allevando todos los documentos requeridos, o los módulos convencionales, donde es obligatorio tener una cita agendada en línea.

Para comenzar, es indispensable entrar al portal de citas de la dependencia, eligiendo la opción correspondiente a la “Expedición de Licencia Tipo ‘A’ Permanente”. Para ingresar, es necesario contar con una cuenta Llave CDMX, que puede crearse en el mismo sitio si aún no se posee.

Sin embargo, si acudes sin cita a alguno de los módulos de Tesorería o Macromódulo de la SEMOVI, es necesario acudir por la mañana o en las primeras horas de apertura del sitio, ya que no tendrás prioridad respecto a quienes hicieron su cita en línea.

Qué documentos se necesitan

Documentos de identificación oficial

  • Credencial para Votar - Original
  • Cédula Profesional - Original
  • Pasaporte - Original
  • Tarjeta de Residencia - Original
  • Cartilla de Servicio Militar - Original

Línea de captura pagada

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o Estado de México

  • Boleta de impuesto Predial
  • Boleta del Servicio de Agua
  • Estado de cuenta bancario
  • Estado de cuenta de servicio telefónico o Recibo de Servicio de Luz

<br>

Temas Relacionados

Licencia de ConducirLicencia de Conducir permanentemexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo hacer galletas de avena saludables con solo 5 ingredientes?

Descubre cómo transformar alimentos simples en una opción versátil, ideal para compartir y conservar, que se adapta a diferentes gustos

¿Cómo hacer galletas de avena

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

Cristóbal Castañeda Caramillo, secretario de seguridad estatal informó de la presencia de elementos de seguridad en la frontera con Michoacán para evitar el ingreso de grupos delictivos

Estos municipios entre Edomex y

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

La representante mexicana se ganó el apoyo internacional tras su contundente respuesta al director del certamen, posicionándose como una de las favoritas para la gran final en Bangkok, Tailandia, este 21 de noviembre

Así puedes votar por la

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo es el último día de pagos para noviembre y diciembre

Las beneficiarias de este programa social recibirán el apoyo final del año en estas fechas

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cuándo

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

El cantante de corridos tumbados fue desviado por condiciones climatológicas

¿Me toca reembolso? qué pasa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos municipios entre Edomex y

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?