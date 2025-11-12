México

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

La mujer era identificada como objetivo prioritario en el municipio de Manzanillo

Yajaira Berenice "N" es identificada
Yajaira Berenice "N" es identificada como generadora de violencia en la región. Foto: Marina

Yajaira Berenice “N”, alias “La China”, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e identificada como objetivo prioritario, fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de seguridad estatal en el municipio de Manzanillo, Colima.

Infobae México pudo conocer que la mujer es identificada como generadora de violencia en la región por haber participado en múltiples hechos delictivos, como órdenes de ejecución, descuartizamientos y el control de la venta de droga.

Su captura se llevó a cabo el martes 11 de noviembre durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Joya II Delegación Santiago, cuando las autoridades la localizaron en una motocicleta sin placas que transitaba a exceso de velocidad en compañía de una persona.

Al marcarle el alto, tanto la mujer como su acompañante intentaron huir derrapando la motocicleta. Uno de ellos lo logró, sin embargo, Yajaira Berenice “N” fue detenida en el sitio.

ARCHIVO - Las letras "CJNG"
ARCHIVO - Las letras "CJNG" que significan "Cártel Jalisco Nueva Generación" cubren una casa abandonada en El Limoncito, estado de Michoacán, México, el 30 de octubre de 2021. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

Durante la revisión preventiva, las autoridades localizaron entre las pertenencias de la mujer 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo y equipo de comunicación. En tanto, la motocicleta en la que se trasladaba también fue asegurada.

Tanto la mujer como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.

La captura de “La China” se llevó a cabo en el marco de la Estrategia de Seguridad “Colima Seguro”, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y la Policía Estatal.

El perfil delictivo de “La China”

Yajaira Berenice “N” es identificada como generadora de violencia en la región debido a su participación en hechos delictivos, así como por encargarse del control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo.

De acuerdo con las autoridades, la mujer cuenta con antecedentes penales por robo y se sospecha su posible implicación en una doble ejecución ocurrida el día de su captura.

*Información en desarrollo...

