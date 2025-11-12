México

Arrestan en Jalisco a expolicía municipal de Guadalajara por homicidio

Stefany “N” estaría relacionada con el asesinato de una mujer tras una persecución

Guardar
La mujer fue capturada por
La mujer fue capturada por hechos sucedidos en 2019 (Especial)

Las autoridades de Jalisco arrestaron a una expolicía municipal de Guadalajara por su presunta relación con el delito de homicidio calificado, un crimen registrado en el año 2019.

Stefany “N” fue arrestada el 10 de noviembre como resultado de un operativo de seguridad realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

Otros elementos estarían implicados en el caso

El informe de las autoridades establece que dicha mujer contaba con una orden de captura por su presunta responsabilidad en un homicidio efectuado en junio de 2019, “cuando se presume que laboraba como elemento de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Guadalajara”.

La mujer fue capturada por
La mujer fue capturada por elementos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las investigaciones apuntan a que Stefany “N” y otros elementos iniciaron una persecución el 14 de junio de 2019 y la cual derivó en la interceptación de la unidad en la avenida Colón al cruce con la calle Papantla de Guadalajara.

La mujer recientemente capturada habría descendido de la unidad oficial y habría accionado un arma de fuego en contra de la víctima, una mujer que fue trasladada a un hospital pero que finalmente falleció.

Es por lo anterior que Stefany “N” fue detenida y luego puesta a disposición de la autoridad que la requiere, debido al mandato judicial emitido por el Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral de Primer Distrito Judicial.

Asesinan a dos policías en Jalisco

(Fiscalía de Jalisco)
(Fiscalía de Jalisco)

Por su parte, el 11 de noviembre en Jalisco fueron halladas muertas dos policías que estaban adscritas a la Región XII, El Salto. Se trata de Libna, de 40 años, y Gisela, de 28 años.

Las dos mujeres formaban parte de la institución de seguridad desde hace siete años, pues entraron a la corporación en mayo de 2018. Será la Fiscalía de Jalisco la encargada de realizar las investigaciones del caso.

Información compartida por medios locales indica que los cuerpos fueron hallados en la camioneta de la corporación. El fiscal de Jalisco, Salvador González de Los Santos, compartió que las uniformadas al parecer le marcaron el alto a un vehículo y otra unidad llegó a interceptarlas.

Las policías habrían sido obligadas a subirse a una camioneta y se las llevaron del sitio. Además, el gobernador Pablo Lemus Navarro convocó a una reunión de seguridad por el caso de los homicidios de las policías.

“Condenamos enérgicamente este artero ataque y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación”, es parte del informe de la Policía Vial.

Temas Relacionados

JaliscoGuadalajaraHomicidiomexico-noticias

Más Noticias

Waffles salados con papa y jamón: desayuno crujiente en 7 minutos

Listos en minutos, estos bocados dorados combinan textura, sabor y practicidad para arrancar el día sin complicaciones ni ingredientes rebuscados

Waffles salados con papa y

La reconciliación en Medio Oriente: apuntan a la desmilitarización y cambios en la educación

“La sociedad israelí está a favor de vivir en paz con nuestros vecinos palestinos”, señala el vocero de las FDI

La reconciliación en Medio Oriente:

Jornada laboral de 40 horas en México: los países donde se trabaja menos que serían ejemplo para el futuro del país

Claudia Sheinbaum presentará formalmente la propuesta de reducción de horas de trabajo durante este noviembre

Jornada laboral de 40 horas

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones en estos lugares: requisitos y documentos para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro abre

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria de la esfera en

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?