Arrestan en Jalisco a expolicía municipal de Guadalajara por homicidio

La mujer fue capturada por hechos sucedidos en 2019 (Especial)

Las autoridades de Jalisco arrestaron a una expolicía municipal de Guadalajara por su presunta relación con el delito de homicidio calificado, un crimen registrado en el año 2019.

Stefany “N” fue arrestada el 10 de noviembre como resultado de un operativo de seguridad realizado por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

Otros elementos estarían implicados en el caso

El informe de las autoridades establece que dicha mujer contaba con una orden de captura por su presunta responsabilidad en un homicidio efectuado en junio de 2019, “cuando se presume que laboraba como elemento de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Guadalajara”.

La mujer fue capturada por elementos de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las investigaciones apuntan a que Stefany “N” y otros elementos iniciaron una persecución el 14 de junio de 2019 y la cual derivó en la interceptación de la unidad en la avenida Colón al cruce con la calle Papantla de Guadalajara.

La mujer recientemente capturada habría descendido de la unidad oficial y habría accionado un arma de fuego en contra de la víctima, una mujer que fue trasladada a un hospital pero que finalmente falleció.

Es por lo anterior que Stefany “N” fue detenida y luego puesta a disposición de la autoridad que la requiere, debido al mandato judicial emitido por el Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral de Primer Distrito Judicial.

Asesinan a dos policías en Jalisco

(Fiscalía de Jalisco)

Por su parte, el 11 de noviembre en Jalisco fueron halladas muertas dos policías que estaban adscritas a la Región XII, El Salto. Se trata de Libna, de 40 años, y Gisela, de 28 años.

Las dos mujeres formaban parte de la institución de seguridad desde hace siete años, pues entraron a la corporación en mayo de 2018. Será la Fiscalía de Jalisco la encargada de realizar las investigaciones del caso.

Información compartida por medios locales indica que los cuerpos fueron hallados en la camioneta de la corporación. El fiscal de Jalisco, Salvador González de Los Santos, compartió que las uniformadas al parecer le marcaron el alto a un vehículo y otra unidad llegó a interceptarlas.

Las policías habrían sido obligadas a subirse a una camioneta y se las llevaron del sitio. Además, el gobernador Pablo Lemus Navarro convocó a una reunión de seguridad por el caso de los homicidios de las policías.

“Condenamos enérgicamente este artero ataque y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación”, es parte del informe de la Policía Vial.