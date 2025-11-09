Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

Presunto falso escolta detenido por la Policía Motorizada Jaguares. (FOTO: Especial)

La Policía de Jalisco detuvo en San Pedro Tlaquepaque a un hombre que presuntamente se hacía pasar por escolta de una empresa de seguridad privada y que portaba un arma de fuego y decenas de cartuchos.

De acuerdo con la corporación estatal, la captura fue realizada por elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares, quienes realizaban labores de vigilancia en el Periférico Sur, a la altura del cruce con Jesús Michel González, cuando detectaron una camioneta RAM blanca con códigos luminosos similares a los de los cuerpos de seguridad.

Al marcarle el alto y realizar una inspección apegada a protocolo, los uniformes localizaron:

1 pistola .380

5 cargadores

Cerca de 70 cartuchos de diversos calibres

Arma, cargadores, y cartuchos asegurados por los policías. (FOTO: Especial)

El conductor, identificado como Maldardo “N”, de 47 años, dijo trabajar para una empresa de seguridad privada y presentó un presunto permiso de portación de arma, sin embargo, al verificar la documentación en la base de datos oficial, los agentes confirmaron que el arma no contaba con registro legal.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras el arma y los cartuchos quedaros asegurados.

Van 10 falsos agentes detenidos en menos de siete meses

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que, en lo que va del año, al menos 10 personas fueron capturadas en Jalisco por suplantar la identidad de policías, militares, escoltas o guardias de seguridad privada.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de las acciones de verificación y control de armamento en la zona metropolitana de Guadalajara, donde en los últimos meses se detectó el uso irregular de uniformes, insignias y vehículos con distintivos oficiales.

Cayó “El Apá” del CJNG, operador criminal discreto en Jalisco

Una operación en Los Altos de Jalisco derivó en el arresto de Carlos “N”, alias El Diez y/o Apá y/o Viejito y/o El Viejo, quien fue señalado como generador de violencia en Aguascalientes y como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado como objetivo prioritario.

El hombre arrestado. (FGE Aguascalientes)

Dicho operador estaría relacionado con diferentes homicidios y quien al parecer lideraba el esquema de extorsiones en el sector agropecuario.

“Este sujeto perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, era prácticamente el operador tanto logístico como criminal de este grupo donde también se pudo obtener una orden de aprehensión por delitos de privación forzada”, comentó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes, Manuel Alonso García.

Además, El Apá habría obligado a comerciantes a que compraran vapeadores. Las autoridades mostraron imágenes sobre una red con la que realizaba las extorsiones, varios de los cuales ya fueron detenidos.