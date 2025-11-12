México

Alcalde de Morelia cuestiona el Plan Michoacán: “Es más discurso que acción”

Alfonso Martínez critica la falta de presencia federal y advierte que el 90% de las medidas ya existían antes

Guardar
Alfonso Martínez manifestó que el
Alfonso Martínez manifestó que el Plan Michoacán no tiene medidas nuevas. (Foto: Facebook/AlfonsoMtz.Mx)

El alcalde panista de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en duda la efectividad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobierno federal, al señalar que la mayoría de las acciones anunciadas ya estaban contempladas en programas previos y que el municipio no fue tomado en cuenta para su diseño.

Durante una conferencia de prensa en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), Martínez expresó su preocupación por la falta de cercanía del gobierno federal con los municipios michoacanos.

A diez días de la presentación del plan, criticó que ningún funcionario de primer nivel haya visitado el estado, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Claudia Sheinbaum dio a conocer
Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan Michoacán en Palacio de Gobierno. (AP Foto/Claudia Rosel)

Todo ha sido virtual, incluso la presentación del plan fue desde Palacio Nacional, eso dice mucho”, enfatizó

El edil lamentó que los municipios y las policías locales no hayan sido consultados, pese a ser las primeras instancias que enfrentan los problemas de inseguridad.

“El eslabón más débil son las policías municipales, las que están todos los días en el territorio, y no fueron escuchadas”, apuntó.

Martínez Alcázar afirmó que el 90% de las acciones anunciadas ya estaban presupuestadas, por lo que considera que el nuevo plan sólo reagrupa programas ya existentes.

El Plan Michoacán pretende recuperar
El Plan Michoacán pretende recuperar la seguridad en el estado. REUTERS/Ivan Arias

“Fuimos escuchados en una reunión muy rápida, donde se habló de todo menos de seguridad. No sé si eso sea suficiente para construir un plan efectivo”, añadió.

Pide evitar la división y escuchar a los municipios

El alcalde moreliano insistió en que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia debe enriquecerse con las voces de las comunidades y autoridades locales.

Llamó al gobierno federal y a los actores políticos a evitar la partidización y promover la unidad del país.

“Soy un michoacano preocupado por lo que pasa, no un opositor o facho. Lo que pedimos es ser escuchados”, dijo.

El alcalde de Morelia hizo
El alcalde de Morelia hizo un llamado para eliminar barreras partidarias y recuperar Michoacán. REUTERS/Ivan Arias

Martínez subrayó que México ha despertado y la realidad alcanzó a Morena, ya que los problemas de inseguridad, robo de combustibles y violencia que prometieron resolver “no solo persisten, sino que se han agravado”.

Por ello, pidió a las autoridades “soportar la crítica de un pueblo que ha sufrido mucho” y actuar con cercanía y sensibilidad.

El edil recordó que, en el pasado, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto presentó su propio Plan Michoacán, el titular de la Secretaría de Gobernación acudió personalmente al estado.

“Hoy todo se hizo de manera virtual, y eso muestra la distancia entre el discurso y la acción”, comparó.

Bedolla y Sheinbaum lanzan el
Bedolla y Sheinbaum lanzan el Plan Michoacán.

En contraste, desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del plan acompañada de su gabinete y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En el evento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reiteró el compromiso del gobierno federal con la seguridad en el estado y aseguró que “no habrá impunidad” tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

El plan federal contempla el fortalecimiento de los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y refuerzo de las fiscalías.

Sin embargo, para el alcalde de Morelia, sin coordinación real con los municipios y sin acciones nuevas, el Plan Michoacán corre el riesgo de quedarse en el papel.

Temas Relacionados

Alfonso MartínezMichoacánPlan MichoacánClaudia SheinbaumRamírez BedollaMorenaOmar García Harfuchmexico-noticias

Más Noticias

Waffles salados con papa y jamón: desayuno crujiente en 7 minutos

Listos en minutos, estos bocados dorados combinan textura, sabor y practicidad para arrancar el día sin complicaciones ni ingredientes rebuscados

Waffles salados con papa y

La reconciliación en Medio Oriente: apuntan a la desmilitarización y cambios en la educación

“La sociedad israelí está a favor de vivir en paz con nuestros vecinos palestinos”, señala el vocero de las FDI

La reconciliación en Medio Oriente:

Jornada laboral de 40 horas en México: los países donde se trabaja menos que serían ejemplo para el futuro del país

Claudia Sheinbaum presentará formalmente la propuesta de reducción de horas de trabajo durante este noviembre

Jornada laboral de 40 horas

Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones en estos lugares: requisitos y documentos para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro abre

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

El evento reunirá a grandes figuras musicales, espectáculos familiares y actividades artesanales

Feria de la esfera en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Que no se mate al

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

ENTRETENIMIENTO

Feria de la esfera en

Feria de la esfera en Chingnahuapan 2025: Tito Double P, El Malilla y más en el cartel completo

Feria Estatal de León 2026: fechas y boletos para ver a Carín León, Julión Álvarez, Nodal, Gloria Trevi y el cartel completo

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Los mejores memes de mexicanos que dejó el primer tráiler de “Toy Story 5”, la esperada película de Pixar

Angélica María manda emotivo mensaje a Angélica Vale en medio de su divorcio de Otto Padrón: “Una nueva etapa”

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?