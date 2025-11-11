Quién es Martha Cristiana, la exdirectora de Miss Universo México que enfrenta fuerte polémica con Jorge Figueroa (Foto: Instagram/ Martha Cristina)

La actual crisis en Miss Universo México ha puesto bajo el reflector a dos de sus principales figuras: la exdirectora Martha Cristiana Merino y el actual responsable del certamen, Jorge Figueroa.

La controversia alcanzó un nuevo nivel después de que Figueroa negara categóricamente haber sido arrestado en Tailandia, descalificando las versiones difundidas por Martha Cristiana, quien recientemente dejó la dirección nacional.

Martha Cristiana afirmó que Figueroa y otros miembros de la delegación mexicana fueron detenidos por las autoridades en Bangkok, derivado de supuestas irregularidades vinculadas con empresas de juegos en línea, una actividad ilegal en ese país asiático. Esta versión fue replicada por otros medios, generando confusión entre seguidores del certamen y público general.

En una serie de videos divulgados en redes sociales, Jorge Figueroa mostró que se encontraba en libertad y trabajando junto al equipo mexicano en las fases finales de Miss Universo. El directivo declaró:

La también actriz difundió información falsa sobre el arresto en Tailandia del actual presidente de la delegación mexicana (@martha_cristiana, @george_figueroa, Instagram)

“Debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”. Añadió que su prioridad es apoyar el desempeño de Fátima Bosch, la representante mexicana, y restó importancia a las críticas sobre su gestión: “No presten atención ni oídos, no den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación”.

Quién es Martha Cristiana, ex actriz de TV Azteca y exdirectora de Miss Universo México

Nacida en Puebla de Zaragoza, México, Martha Cristiana Merino cuenta con una trayectoria reconocida en la industria del entretenimiento y la moda. Estudió arte en el Instituto de Cultura Superior y perfeccionó sus habilidades actorales en The Lee Strasberg Theater & Film Institute. Ha participado en telenovelas como Cuando seas mía, Los Sánchez y Mirada de mujer, el regreso, además de ser premiada en festivales internacionales de cine.

En su etapa como modelo, Martha Cristiana ganó títulos como Miss Puebla y Señorita México, alcanzando el tercer lugar en Miss Internacional 1987. Además, desarrolló una faceta como diseñadora de joyas con una colección lanzada en 2010, y ha aparecido en portadas de revistas como ¡Hola!, Vogue y Elle.

En mayo de 2024, tomó las riendas de la dirección nacional de Miss Universo México, cargo al que renunció en junio de ese año. En el ámbito personal, estuvo casada con el empresario Raúl Martínez Ostos y es madre de cuatro hijos: Luca, Mateo, Alberto y Aarón Martínez.

(Instagram)

El conflicto entre Martha Cristiana y Jorge Figueroa plantea interrogantes sobre la estabilidad interna del certamen mexicano y la transparencia de los procesos de selección y trabajo con las participantes. A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la organización, la atención se mantiene tanto en las versiones cruzadas como en el desenlace de la participación mexicana en el certamen internacional.

Las acusaciones de Martha Cristiana contra el actual presidente de Miss Universo México

Martha Cristiana Merino amplió sus críticas hacia la gestión actual. Sostuvo que su salida como directora nacional de Miss Universo México estuvo ligada a presuntas irregularidades y a la falta de respuesta de la organización ante sus advertencias. “Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’ (...). Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”, expresó ante el periodista Miguel Masjuan.

Martha Cristiana declaró que notificó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de la franquicia en México, sobre los problemas internos sin obtener resultados. De acuerdo con la exdirectora, el relevo en la dirección nacional precipitó un choque institucional con el entorno internacional de Miss Universo y afectó a la candidata Fátima Bosch. “El error abrió la puerta a conflictos con el entorno internacional y culminó en la crisis que involucró a Fátima Bosch”.

Fátima Bosch, representante de México, incorpora un pin de corgi en honor a su perro Rocco en Miss Universe 2025 (IG)

Hasta el momento, ni Figueroa ni la organización mexicana del certamen han emitido una respuesta pública a estos señalamientos.