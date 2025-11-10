Sonriendo y en primera fila: así presenció Nawat Itsaragrisil la detención de presuntos mexicanos en Tailandia (Instagram/@miguemasjuan)

La difusión de un video que muestra a Nawat Itsaragrisil presenciando sonriente la detención de presuntos ciudadanos mexicanos en Tailandia desató una ola de reacciones y cuestionamientos en redes sociales y medios internacionales.

El incidente, ocurrido durante los eventos previos a Miss Universo 2025, añade un nuevo capítulo de tensión entre las delegaciones de México y Tailandia en el circuito global de certámenes de belleza.

La grabación, compartida por el periodista y presentador de tv Miguel Ángel Masjuán en su cuenta de Instagram y posteriormente replicada por diversas plataformas, exhibe a Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, en una actitud que internautas calificarían como despreocupada, mientras agentes de la policía tailandesa arrestan a un grupo de individuos identificados –por usuarios mexicanos y algunas publicaciones– como miembros del equipo de producción procedentes de México.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la nacionalidad de los detenidos ni sobre una denuncia formal presentada por Itsaragrisil, aunque existe coincidencia sobre el motivo del operativo: la promoción de una casa de apuestas en línea de Filipinas, una actividad prohibida por la legislación tailandesa.

Nawat Itsaragrisil vs representantes de México en Miss Universo

Según explicó Masjuán en el programa de entretenimiento ¡Tal Cual! Sin Filtro, Itsaragrisil detectó que una de las empresas anunciantes de Miss Universo 2025 mantenía vínculos con juegos en línea y habría notificado a las autoridades.

“Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, relató el periodista.

Como resultado, agentes de la policía tailandesa realizaron un operativo en la zona donde el equipo de producción técnico desayunaba y arrestaron a varios trabajadores bajo la sospecha de operar con patrocinadores ilegales.

“Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, detalló Masjuán.

Redes en México explotan contra Nawat Itsaragrisil

La difusión del video provocó que cientos de usuarios mexicanos viralizaran las imágenes, argumentando que Itsaragrisil no ocultó su satisfacción al momento de la intervención policial.

Estos hechos ocurrieron poco después de que el mismo directivo tailandés protagonizara una confrontación con la representante de México en el certamen, Fátima Bosch, situación que ya había generado controversia y llevó a la organización internacional de Miss Universo a calificar el comportamiento de Itsaragrisil como “inaceptable”.

Al ser consultado por medios, Masjuán subrayó que el empresario tailandés desconocía la nacionalidad mexicana de los afectados antes del operativo, aunque la mayoría de los trabajadores detenidos serían originarios de México, de acuerdo con su investigación.

“La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, aclaró durante su intervención en televisión.

Un historial de tensiones entre México y Tailandia por Miss Universo 2025

El incidente con la policía tailandesa se suma al cúmulo de controversias recientes vinculadas a Itsaragrisil y su relación con la delegación mexicana en Miss Universo.

Días antes, el directivo fue el centro de la polémica tras interrumpir públicamente, con palabras ofensivas, la participación de Fátima Bosch en un evento oficial, acción que llevó tanto a disculpas públicas emitidas por él mismo como a la decisión de la franquicia mexicana, encabezada por Raúl Rocha Cantú, de emprender acciones legales.