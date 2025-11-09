Acusan a Miss Universo Tailandia de tratar de ‘sabotear’ a Fátima Bosch tras altercado con Nawat Itsaragrisil (Foto: Miss Universe Thailand)

Un intenso debate se ha originado tras el reciente enfrentamiento entre Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia.

Diversos usuarios han señalado en X y Facebook que la organización tailandesa estaría implementando estrategias para minimizar la visibilidad de la aspirante mexicana en las plataformas digitales del certamen.

Las publicaciones y materiales audiovisuales de Bosch han sido relegados a los últimos lugares, dificultando su aparición en los perfiles oficiales de la competencia.

La polémica se ha acentuado por la presencia de miles de mensajes en redes sociales, donde internautas exigen equidad en el trato hacia la candidata mexicana. Desde la cuenta personal de Bosch, originaria del estado de Tabasco, se ha solicitado a seguidores incrementar comentarios y reacciones en las publicaciones de Miss Universo Tailandia para contrarrestar la falta de exposición.

El presidente de Miss Grand International le ofreció una disculpa a la mexicana, sin embargo, fans aseguran que los ataques continúan (Captura)

La confrontación entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: el presunto motivo detrás del ‘sabotaje’

El altercado surgió durante el certamen internacional realizado, donde Nawat Itsaragrisil introdujo una dinámica ajena al reglamento oficial. Desde el perfil de Miss Universo Tailandia, el directivo anunció una votación paralela y no avalada por la organización madre, ofreciendo una cena privada a las diez competidoras más mencionadas por el público.

Este mecanismo fue rechazado por los responsables internacionales del concurso, quienes establecieron que solo las evaluaciones oficiales definen el resultado de la competencia, según fuentes de AP.

Pese a la aclaración, el presidente tailandés continuó impulsando la votación en redes, lo que generó un clima tenso. Fátima Bosch se negó públicamente a participar en la dinámica, argumentando respeto a las reglas internas del certamen, decisión que provocó la intervención de Itsaragrisil. En una reunión con las delegadas, el empresario increpó a la mexicana: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia, ¿es cierto?”.

La representante mexicana negó los señalamientos y aseguró que existía un malentendido con la organización tailandesa respecto a su colaboración en la promoción del país anfitrión. El tono del diálogo se elevó cuando Nawat exigió una postura concreta sobre su disposición a apoyar la difusión cultural de Tailandia. Ante la insistencia, Bosch respondió: “Sí, por supuesto, sí”.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Fátima Bosch alza la voz ante evidente falta de respeto por parte de Nawat Itsaragrisil

La situación escaló cuando el directivo criticó al director nacional mexicano mediante expresiones consideradas ofensivas por varias participantes. Bosch reclamó respeto en la sala, recordando que representaba a su país y que las delegadas merecen un trato digno durante el concurso: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

El acto de llamar a miembros de seguridad sorprendió a las participantes y generó aún más reacciones adversas entre fanáticos del certamen. Varias concursantes mostraron solidaridad con la mexicana y censuraron la manera en la que fue abordada.

Disculpa pública y explicación de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch

Días después del incidente, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública a través de un video en vivo. En su mensaje, el presidente de Miss Universo Tailandia afirmó: “Jamás fue mi intención faltar el respeto a ninguna candidata”, y atribuyó lo ocurrido a la presión de los compromisos con patrocinadores y la carga de trabajo inherente al evento.

El empresario aseguró que buscaba preservar la equidad entre las concursantes y que el desacuerdo se debió, en parte, a la negativa de algunas representantes a elaborar videos promocionales solicitados por el equipo tailandés. El video de las disculpas generó diversas opiniones entre los seguidores, algunos calificando su postura como sincera y otros cuestionando su actitud frente a la delegada mexicana.

El empresario ofreció disculpas tras insultar a Fátima Bosch en un evento de Miss Universo TikTok: @saleelsoltv

Internautas mantienen la denuncia digital contra Miss Universo Tailandia: caso Fátima Bosch

Mientras la organización central de Miss Universo no ha publicado un posicionamiento formal sobre el altercado y las disculpas de su director en Tailandia, el caso permanece bajo evaluación interna. Los señalamientos en redes acerca de un presunto sabotaje hacia Fátima Bosch persisten. Usuarios continúan llamando a la organización a garantizar imparcialidad y trato justo, subrayando la importancia de la transparencia en todos los procesos del certamen.

En medio de la controversia, la representante mexicana prosigue su labor en la competencia. Desde sus perfiles oficiales, reitera su disposición a enfocarse en los valores de respeto e igualdad de trato, valores que, en palabras de Bosch, forman parte esencial de la verdadera belleza.