“No se trató de un atentado”: Vanessa Guzmán confirma que balearon su casa en EEUU

La actriz lanzó un comunicado a través de redes sociales

Foto: Instagram/@vanessaguzmann
Foto: Instagram/@vanessaguzmann

La actriz y fisicoculturista Vanessa Guzmán confirmó que su vivienda en El Paso, Texas, fue baleada durante el fin de semana, hecho que inicialmente dio a conocer el periodista Jorge Carbajal en su programa En Shock.

A través de un comunicado emitido el 10 de noviembre, la mexicana aclaró que ni ella ni su hijo resultaron heridos y pidió respeto y discreción mientras las autoridades de Estados Unidos llevan a cabo las investigaciones.

Jorge Carbajal reportó el ataque armado contra la casa de Vanessa Guzmán

El pasado fin de semana, la residencia de Vanessa Guzmán se habría visto involucrada en un ataque armado. De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, el incidente presuntamente ocurrió mientras el hijo de la actriz, José Uberto, se encontraba dentro del domicilio, aunque por fortuna no resultó lesionado.

“La vivienda de Vanessa Guzmán, reconocida actriz y fisicoculturista mexicana, ubicada en El Paso, Texas, se vio involucrada en un ataque armado este fin de semana”, reportó Carbajal en su emisión.

La ex actriz de melodramas
La ex actriz de melodramas en Televisa como ‘Amor Mío’ y ‘Atrévete a Soñar’ se encuentra fuera de peligro (Captura)

El conductor del programa En Shock agregó que el ataque había sido confirmado por fuentes cercanas a la familia y que las autoridades locales trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Vanessa Guzmán aclara los hechos: “Pedimos respeto y discreción”

En su mensaje oficial publicado en Instagram, Vanessa Guzmán confirmó que su casa fue atacada, pero subrayó que no se trató de un atentado dirigido contra ella o su hijo.

“Respecto a los recientes hechos ocurridos en el domicilio de la actriz Vanessa Guzmán, queremos aclarar que no se trató de un atentado en su contra o en contra de su hijo”, indica el comunicado.

La actriz también aseguró que ambos se encuentran bien y que, por el momento, no ofrecerán más detalles, ya que las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones.

(Instagram)
(Instagram)

“Afortunadamente, ambos se encuentran bien. Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos están llevando a cabo las investigaciones correspondientes".

Guzmán expresó su agradecimiento hacia quienes han mostrado preocupación, pero pidió respeto hacia su privacidad y la de su familia.

“Agradecemos profundamente el interés y la preocupación mostrada y pedimos respeto y discreción hacia Vanessa y su familia durante este proceso.”

El comunicado cierra con la promesa de que, cuando sea posible y apropiado, Vanessa ofrecerá declaraciones de manera directa.

La también exreina de belleza, recordada por su participación en telenovelas y su carrera actual como atleta de fisicoculturismo, reside desde hace varios años en Texas, donde ha compartido parte de su vida personal y profesional con sus seguidores.

Hasta el momento, las autoridades locales no han revelado información sobre los posibles responsables del ataque, mientras que la comunidad de fans ha mostrado su solidaridad en redes sociales.

