Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están el top de los 10 podcast más populares en Spotify México de este lunes 10 de noviembre.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

3. ¿Qué tranza, mi Bubble?

¿Qué tranza, bandita? Esto es ¿Qué tranza, mi Bubble? Un podcast en el que tu nuevo actor favorito, Alex Lago, conocido como el Bubble Gómez del VGLY Crew, se sienta a conversar con todo aquel que esté haciendo magia dentro y fuera de la serie de HBO, VGLY. Conoce los detalles más íntimos, cagados y representativos de artistas, actores, diseñadores y creadores que le dieron vida y le inyectan flow al universo de VGLY. ¡Acompaña la temporada 2 de esta serie con nuestro podcast! Alex Lago, el actor detrás de Bubble Gómez, es uno de los personajes más queridos del VGLY crew. En la ficción, Bubble es un chilango callejero, astuto y con labia, criado en la selva de concreto que es la CDMX. Pero en la vida real, Alex no se queda atrás: carismático, sin pelos en la lengua y con ese don para hacer que cualquiera se suelte en la entrevista. Música callejera, amistades épicas, sueños cumplidos. Entra al universo del VGLY Crew. Sigue a Alex en Instagram: https:www.instagram.comalexlago_ Sigue todas las noticias de ¿Qué tranza, mi Bubble?: https:www.instagram.comelcrew.mxhttps:www.tiktok.comelcrew.mx El host es: Alex Lago.Producción: Álvaro Céspedes, Manuela Walfenzao, Natalí Stein y Laura Reyes.Dirección de fotografía y foto fija: Juan Pablo Medina.Cámara: Santiago Reyes.Edición de video: Hugo Chamorro.Sonido directo: Atlas Sound Rec - Lisandro Agüero.Diseño Sonoro: César Reyes y Gonzalo MessiGaffer: Luis Fernando García.Dirección de arte: Carolina Lett.Swing arte: Gumaro LezamaMaquillaje: Mar Medina. Producción ejecutiva: Carmen Graterol, Juan Sebastián Arenas e Isaac Lee Estrategia de marketing: Susana MedinaEstrategia de redes sociales: Josselyn Ortigoza Transporte: Luis Reyes

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

5. Seres Cromáticos

Seres Cromáticos nace de la búsqueda de usar nuestras plataformas no solo para entretener, sino para también INSPIRAR; TODOS tenemos una gran historia que contar y en este podcast conocerán las historias de personas y lo que han vivido para convertirse en los seres humanos que son hoy. Les prometemos, risas, tragos, chismes, anécdotas y seguro más de una historia te inspirará a creer que sí es posible. Bienvenidos!

6. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

7. Casi 40: El podcast de la señora moderna VIDEO

Si inviertes más en arena para gatos que en tu plan de jubilación, este programa es para ti. Cada semana en Casi 40, Michelle Rodríguez y Caro Campos comparten detalles sobre sus carreras y amistades, sus puntos de vista sobre el romance, el amor y el éxito y lo que significa para ellas estar a punto de cumplir cuarenta, en un programa cargado de sabiduría y apoyo entre amigas.

8. Dimes y Billetes

Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Moris Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera, son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Sígueme en redes sociales morisdieck.

9. Las Kinky Talks

Bienvenido a la KinkyHouse ¡Todos los domingos a las 8 pm le abro las puertas a invitados súper top de la música e influencers para platicar desde sus inicios hasta lo más irreverente de su carrera! Fieeerrro ¿me acompañas?

10. Guacala que rico

Según programa humorístico donde tratamos de hacer recetas y echamos el cotorreo

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Quién escucha podcasts en México?

Según datos de Programmatic México, este crecimiento es particularmente notable en Latinoamérica, donde México se posicionó en 2023 como el segundo mercado más importante, con 29.9 millones de oyentes, solo por detrás de Brasil.

En la República Mexicana, la industria del podcast promete un crecimiento significativo, pues se estima que para 2027 contará con más de 47 millones de oyentes en el país, mientras que la inversión publicitaria en este formato podría alcanzar los 47 millones de pesos, ya que es un formato que llega a ser recordado hasta 400% maps fácil que otros canales.

Al analizar las preferencias de los mexicanos, la comedia lidera con el 46% de la audiencia, seguida por géneros como música (43%), consejos y autoayuda (41%), negocios y economía (36%) y ciencia y tecnología (34%).

Aunque el podcast atrae a diferentes generaciones, tiene un mayor impacto entre los internautas de 16 a 34 años, de los cuales el 25% consume este contenido con frecuencia, frente al 15% de mayores de 55 años.Podcast México: el recuendo anual de Spotify

La industria del podcast en México sigue mostrando un crecimiento sostenido, reflejando la diversidad de gustos de los oyentes.

En diciembre de 2024, Spotify reveló su lista de los Top Podcast en México, destacando los programas más populares en su plataforma. En el primer lugar se encuentra “Las Alucines”, seguido por “La J y la M” en la segunda posición. “Relatos de la Noche” ocupa el tercer lugar, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se sitúa en la cuarta posición. Cerrando el top cinco está “La Cotorrisa” .

La lista continúa con “Hablemos de lo que existe” en el sexto lugar, seguido por “Penitencia” en la séptima posición. En el octavo lugar se encuentra “Creativo” , mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente. Esta clasificación muestra la popularidad de estos programas, mientras subraya la variedad de contenidos que abarcan diferentes temas y estilos, desde relatos de terror hasta reflexiones personales.

Estos podcasts en la lista de Spotify reflejan una tendencia creciente en el consumo de contenido digital en México, donde los oyentes buscan una amplia gama de temas. Este fenómeno también indica un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes cada vez más optan por formatos de audio para informarse y entretenerse.

El éxito de estos programas también puede atribuirse a la capacidad de los creadores de contenido para conectar con su audiencia con narrativas nuevas y atractivas. La diversidad de los temas tratados en estos podcasts permite a los oyentes encontrar contenido que resuene con sus intereses personales.

La lista de los Top Podcast en México de Spotify es un indicador de cómo el podcasting se ha convertido en una parte integral del panorama mediático del país.