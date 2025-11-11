Licencia permanente CDMX: Qué hacer si no tengo actualizados mis datos biométricos y no puedo sacar una cita en línea

Este trámite ha incrementado su demanda las últimas semanas.

La Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México enfrenta una complicación para quienes buscan renovarla o tramitarla y no tienen sus datos biométricos actualizados en los registros oficiales.

Y es que el requisito de datos biométricos, implementado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), impide que accedan al trámite en línea el sector de solicitantes que no cuenta con estos datos actualizados por lo que se ven obligados a buscar alternativas ante la imposibilidad de agendar cita digital.

Esta situación ha generado confusión y largas filas en diversos módulos de atención, ya que muchas personas desconcen que no tienen los datos actualizados y se enteran hasta que intentan realizar su trámite en línea.

Los datos biométricos requeridos por la SEMOVI incluyen fotografía reciente, huellas dactilares y firma digitalizada y aunque muchas personas sí cuentan con ellos, los ciudadanos que tramitaron su licencia hace más de una década han descubierto que no tiene estos datos en el sistema.

No todos pueden realizar el trámite en línea. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez

Qué hacer si no tengo mis datos biométricos actualizados en el sistema para hacer mi trámite en línea

Como mencionamos, para quienes descubran que no tienen sus datos biométricos actualizados y no puedan realizar su trámite en línea, la SEMOVI aclara deben acudir de manera presencial a los módulos autorizados.

Este problema afecta principalmente a quienes obtuvieron la licencia antes de 2011, época en la que la digitalización de expedientes aún no formaba parte del proceso por lo que son quienes más afectaciones están tenidendo para realizar su trámite de manera digital.

Es por esta razón que la SEMOVI exhorta a los conductores a revisar el estatus de su expediente de manera anticipada antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la Licencia Permanente de Conducir.

El trámite de manera presencial es para quienes no tienen datos biométricos disponibles. ( Foto: X / @LaSEMOVI)

En caso de que no tengas tus datos biométricos actualizados y no puedas realizar tu trámite en línea, los siguientes son los documentos que debe llevar para realizarlo de manera presencial:

Identificación oficial vigente (original y copia): Puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, entre otras. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (original y copia): Agua, luz, predial, teléfono, etc. Licencia permanente anterior (o comprobante de robo o extravío, en caso de reposición).

El trámite se realiza en los módulos de la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Es recomendable consultar la página oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para verificar los requisitos y los procedimientos actualizados, ya que estos pueden cambiar.