Guillermo del Toro y Yalitza Aparicio provocan revuelo con foto juntos: ¿habrá proyecto secreto?

Los dos íconos cinematográficos fueron vistos juntos en Los Ángeles; con una imagen emocionaron a México y a los fans del séptimo arte en todo el mundo

Yalitza Aparicio y Guillermo del Toro conquistan el GLAFF: foto juntos emociona a todo México. (Instagram / Reuters)

Yalitza Aparicio y Guillermo del Toro rompieron las redes sociales al posar juntos en diversas fotografías que dieron la vuelta a lo largo y ancho de la internet.

Y es que el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (GLAFF) se llenó de estrellas y emotivos reconocimientos durante todo el fin de semana, en una edición donde los dos íconos del cine mexicano estuvieron presentes.

Yalitza Aparicio y Guillermo del Toro protagonizaron así uno de los momentos que sin duda fue de los más comentados. La actriz y el cineasta, ambos nominados al Oscar, se encontraron durante la gala y compartieron imágenes que han conmovido a sus seguidores, tanto dentro como fuera de México.

La actriz de Roma recibió el Árbol de la Vida. (Instagram)

Yalitza Aparicio, recordada por su papel en Roma, fue distinguida con el Premio Árbol de la Vida Trailblazer Award, galardón que reconoce a figuras con impacto duradero en la cultura y el cine.

“Eternamente GRACIAS @glaffofficial por el reconocimiento ÁRBOL DE LA VIDA”, escribió la actriz en Instagram al publicar una serie de postales en las que presume el galardón y, como momento cumbre, aparece sonriendo y abrazada con Guillermo del Toro.

Esta fotografía, que concentra trayectoria, talento y orgullo nacional, rápidamente se viralizó en redes sociales.

El “Árbol de la Vida” —inspirado en la tradicional escultura mexicana de barro— se entrega precisamente a quienes “han tenido un impacto duradero en el cine, el entretenimiento y la cultura”, según el GLAFF.

Aparicio estuvo acompañada en la distinción por el compositor Alexandre Desplat, otro de los homenajeados en esta edición. Dicho músico francés es un colaborador cercano de Guillermo del Toro. Desplat ha musicalizado las bandas sonoras de La forma del agua, Pinocho y la reciente Frankenstein. Incluso se llevó a casa un Oscar por la primera, siendo aquella la segunda estatuilla de su carrera.

De Roma a Hollywood: Yalitza Aparicio y Guillermo del Toro se reúnen y celebran el orgullo mexicano. (Instagram)

Por supuesto, Del Toro, tres veces ganador del Oscar, fue el encargado de inaugurar el festival con una función especial de su reciente adaptación de Frankenstein. El director presentó la película —recién estrenada también en Netflix— en el United Artist Theatre, compartiendo espacio con otros invitados como la actriz y directora Mayra Hermosillo, quien llevó al festival su filme Vainilla, ganadora del Premio del Público en el pasado Festival de Cine de Morelia (FICM 2025).

La presencia de Del Toro y Aparicio juntos en la gala fue interpretada por muchos asistentes y fans como “un verdadero orgullo mexicano”. Los dos creadores se felicitaron, se mostraron cercanos y representaron, en una sola imagen, la confluencia de dos generaciones de artistas mexicanos que han dejado marca a nivel mundial.

Yalitza Aparicio conquista el GLAF. (Instagram)

Además de la entrega de premios y los grandes encuentros, el GLAFF también dedicó espacio a nuevas voces como Hermosillo y su película Vainilla, sobre la historia de siete mujeres de distintas generaciones luchando por mantener la unidad familiar ante la adversidad.

La edición 2025 del festival no sólo celebró el cine, sino que puso de nuevo a México y su talento en el foco internacional, consolidando a Los Ángeles como un puente clave para la cultura nacional en el extranjero.

