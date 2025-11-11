Estudiante acusa a Fundación del IPN de retirarle beca para doctorado en Londres tras denunciar acoso académico: “Estoy devastado”

El estudiante acusó que Fundación Politécnico le retiró su beca sin previo aviso. | Instagram: Ángel Salazar / IPN

Ángel Salazar, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Queen Mary University of London, acusó que la Fundación Politécnico lo dio de baja del programa de beca para estudiar un doctorado en el extranjero, tras denunciar que fue víctima de acoso académico por parte de su supervisor escolar.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven relató que obtuvo la beca en 2023, con el apoyo de la Fundación Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Queen Mary University of London, lo que le permitió iniciar sus estudios en el Reino Unido.

Sin embargo, destacó que desde el primer año sufrió acoso académico por parte de su supervisor académico, lo que lo que afectó gravemente su salud mental, ya que le generó episodios graves de depresión y ansiedad, por lo que incluso buscó ayuda psicológica.

“Mi felicidad se vio abrumada el primer año, cuando sufrí acoso académico por parte de mi supervisor , fue una experiencia muy difícil que dañó profundamente mi salud mental. Empezó sutilmente y fue escalando, pero es difícil darse cuenta hasta el daño ya es grave.

“Busqué ayuda con los servicios psicológicos de mi universidad y los servicios de salud del Reino Unido, y gracias a esto me armé de valor para denunciar a mi agresor”, platicó.

Mencionó que mientras la universidad investigaba su caso, le solicitaron guardar máxima discreción y tras meses de investigación, confirmó la existencia de evidencia suficiente sobre el acoso, por lo que informó sobre la situación a Fundación Politécnico, pero fue ignorado.

No obstante, la universidad ofreció a Salazar la posibilidad de cambiar de supervisor, lo que requería asumir un nuevo proyecto de investigación y perder el trabajo académico de un año.

Por salud mental aceptó y aprobó de nuevo su candidatura para estudiar el doctorado, lo cual tuvo que suspender nuevamenteLa institución le pidió hacer una pausa mientras se formalizaba la nueva asignación, y luego de superar las entrevistas y acceder a un nuevo proyecto, la Fundación Politécnico interpretó el proceso como un abandono del doctorado.

De acuerdo con la versión de Ángel Salazar, aunque explicó detalladamente a la Fundación Politécnico que su pausa académica obedecía a un cambio de supervisor derivado del acoso, fue ignorado y revictimizado.

“Me suspendieron la beca desde mayo, sin notificación formal, alegando que necesitaban evaluar el caso. Cuando ya estaba trabajando con mi nuevo supervisor y presenté la evidencia que demostraba el acoso, la Fundación resolvió darme de baja sin derecho de apelación”, declaró.

Agregó que la Queen Mary University of London buscó revertir la decisión ante la Fundación, pero no recibió respuesta.

A pesar de haber recibido reconocimiento académico por parte de la universidad londinense, Ángel Salazar remarcó que no le darán el apoyo económico para continuar con su doctorado.

“Ahora estoy en riesgo de perder la visa de estudiante ante la imposibilidad de cubrir las colegiaturas, sin respaldo institucional y con la amenaza de ser considerado deudor”, puntualizó.

El estudiante solicitó apoyo para difundir su caso y enfatizó: “Me siento devastado pese a todo el esfuerzo y amor que he dedicado a mi doctorado”.