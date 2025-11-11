Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

El estudio de Spoiler destaca el equilibrio entre éxito comercial y reconocimiento artístico en la filmografía de Guillermo del Toro (Cortesía)

El análisis de la trayectoria de Guillermo del Toro revela que el cineasta mexicano ha conseguido un equilibrio singular entre el reconocimiento artístico y el éxito comercial, según un estudio realizado por Spoiler sobre sus trece largometrajes.

A partir de cinco criterios cuantificables —recaudación mundial, valoración crítica en Rotten Tomatoes, puntuación del público en Metacritic, número de premios y nominaciones, y tiempo de permanencia en cartelera internacional—, el informe ofrece una radiografía precisa de la dualidad que define la obra de Del Toro.

La investigación de Spoiler identifica a ‘La Forma del Agua’ como la película más completa de la filmografía del director tapatío. Este filme, estrenado en 2017, logró 195,2 millones de dólares (USD) en taquilla global, un 92% de aprobación crítica, 7,1/10 de calificación del público y acumuló 350 nominaciones internacionales, de las cuales obtuvo 138 premios, incluyendo cuatro premios Óscar en categorías principales como Mejor Película y Mejor Director.

'La Forma del Agua' lidera el ranking de Del Toro con 195,2 millones de dólares en taquilla y cuatro premios Óscar

La historia, que narra el vínculo entre una mujer muda y una criatura anfibia, permaneció quince semanas en cartelera internacional, una cifra inusual para una obra de autor. Según Spoiler, este largometraje representa la síntesis perfecta del universo creativo de Del Toro, al transformar lo insólito en una experiencia universal.

En el segundo puesto del ranking se encuentra ‘El Laberinto del Fauno’ (2006), que mantiene un lugar destacado por su impacto crítico y simbólico. La película obtuvo un 95% de aprobación de la crítica y una puntuación de 8,7/10 en Metacritic. Aunque su recaudación fue considerablemente menor —83,8 millones de dólares (USD)—, su influencia artística la consolidó como un referente internacional.

El filme fue galardonado con tres premios Óscar y más de cien premios internacionales, y se mantuvo veinte semanas en cartelera, la mayor duración en cines de toda la obra de Del Toro.

'El Laberinto del Fauno' se consolida como referente internacional con 95% de aprobación crítica y tres premios Óscar

En contraste, ‘Titanes del Pacífico’ (2013) se posiciona como la película más taquillera del director, con 411 millones de dólares (USD) recaudados. Sin embargo, su impacto crítico fue más moderado, con un 72% de aprobación y 7,5/10 de valoración del público.

Spoiler señala que, aunque fue un éxito comercial indiscutible, su legado artístico resultó menos influyente en comparación con otras producciones del cineasta.

En la zona intermedia del listado aparece ‘Pinocchio’ (2022), que se distingue por ser la película mejor calificada de Del Toro en Rotten Tomatoes, con un 97% de aprobación. Ganadora del Óscar a Mejor Película Animada, obtuvo una calificación de 8,1/10 en Metacritic.

'Titanes del Pacífico' es la película más taquillera de Guillermo del Toro, con 411 millones de dólares recaudados a nivel mundial

Su estreno en cines fue limitado, con una recaudación de apenas 109.846 dólares (USD), pero en la plataforma de streaming Netflix alcanzó más de 40 millones de visualizaciones globales, según estimaciones de la compañía. La película permaneció solo tres semanas en cartelera, pero su éxito artístico se refleja en los 78 premios internacionales que recibió.

Otras producciones destacadas en el ranking de Spoiler incluyen ‘Hellboy II: El Ejército Dorado’ (2008), que recaudó 168,3 millones de dólares (USD) y obtuvo un 86% de aprobación crítica, y ‘El Callejón de las Almas Perdidas’ (2021), que, pese a una recaudación modesta de 39,6 millones de dólares (USD), logró un 80% de aprobación crítica y cuatro nominaciones al Óscar, evidenciando la madurez estilística alcanzada por Del Toro en su etapa más reciente.

Las obras en español del director, como ‘El Espinazo del Diablo’ (2001) y ‘Cronos’ (1993), también figuran en el análisis por su alta valoración crítica —93% y 88% de “frescura” respectivamente— y su presencia en festivales internacionales, aunque sus resultados económicos fueron más discretos.

'Pinocchio' de Del Toro logra un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes y más de 40 millones de visualizaciones en Netflix

Entre los títulos menos favorecidos en términos de recepción o taquilla se encuentran ‘Mimic’ (1997) y ‘Blade II’ (2002), consideradas por Spoiler como etapas de transición hacia la industria de Hollywood. Asimismo, ‘La Cumbre Escarlata’ (2015) recaudó 74,6 millones de dólares (USD) y obtuvo un 73% de aprobación crítica, siendo más reconocida por su propuesta estética que por su narrativa.

El estudio de Spoiler también menciona el reciente estreno de ‘Frankenstein’ en Netflix, que aún no cuenta con cifras definitivas, aunque los primeros reportes críticos anticipan un 86% de aprobación inicial y una fuerte presencia en la temporada de premios.