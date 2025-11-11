México

Cuáles son los beneficios de tomar té de jengibre con limón en ayunas

Esta infusión ofrece mejoras en la respuesta inmunológica

Esta infusión fortalece el sistema inmunológico.
Esta infusión fortalece el sistema inmunológico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de consumir té de jengibre con limón en ayunas ha ganado notoriedad en múltiples regiones por sus atributos asociados al bienestar general. Este hábito, adoptado tanto en hogares como en entornos de la medicina tradicional, forma parte de rutinas matutinas que buscan un mejor funcionamiento del organismo.

Una de las propiedades más destacadas del jengibre es su capacidad para favorecer la digestión. Su componente activo, el gingerol, incentiva la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas. Tomar esta infusión con el estómago vacío puede facilitar el inicio del proceso digestivo, lo que ayuda a evitar molestias como pesadez o acidez. Al añadir limón, se suma un efecto alcalinizante que contribuye al equilibrio del pH corporal tras el descanso nocturno.

El consumo de esta infusión se valora por su potencial para estimular el sistema inmunológico. El jengibre proporciona compuestos que actúan como antioxidantes naturales, mientras que el limón ofrece vitamina C en concentraciones elevadas. Al integrar ambos ingredientes, la bebida se asocia a una mayor resistencia frente a infecciones respiratorias y condiciones virales frecuentes en ciertas estaciones.

El jengibre proporciona compuestos que actúan como antioxidantes naturales, mientras que el limón ofrece vitamina C en concentraciones elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja del consumo matinal de esta infusión radica en su posible impacto en el metabolismo. Algunos especialistas destacan que el jengibre promueve la termogénesis, un proceso mediante el cual el cuerpo genera calor al quemar calorías. Esta característica ha motivado la inclusión del té en rutinas de personas interesadas en el control de peso o en la reducción de la retención de líquidos. La acción conjunta del limón apoya el proceso natural de depuración renal, facilitando la eliminación de residuos y toxinas.

Distintos profesionales de la nutrición advierten que no se deben atribuir cualidades milagrosas a la inclusión de esta bebida en la rutina diaria. Mantener hábitos de alimentación balanceada y actividad física resulta fundamental para obtener resultados sostenibles. Sin embargo, quienes han incorporado el té a su dieta lo identifican como una opción saludable y fácil de preparar.

Algunas personas optan por agregar una cucharadita de miel a la mezcla para suavizar el sabor, siempre evaluando la tolerancia personal a cada ingrediente. Es fundamental consultar a un médico ante la aparición de reacciones adversas, principalmente si se padece de trastornos digestivos graves o alergias específicas.

Este té otorga mejoras en la respuesta inmunológica y un sencillo aporte a la alimentación diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta básica para preparar té de jengibre con limón

Ingredientes:

  • 1 taza de agua (250 ml)
  • 1 trozo pequeño de raíz fresca de jengibre (aprox. 2 cm), pelado y fileteado fino
  • Zumo de medio limón
  • Opcional: 1 cucharadita de miel

Preparación:

1. Hervir el agua en un cazo.

2. Incorporar el jengibre y permitir que hierva durante 3 a 5 minutos.

3. Retirar del fuego, filtrar el líquido y añadir el zumo de limón.

4. Endulzar con miel si se desea.

5. Consumir en ayunas para aprovechar al máximo sus efectos.

