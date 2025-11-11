Choque de motocicleta deja un muerto y dos heridos en Periférico

Un joven de 23 años perdió la vida en el accidente, mientras otros dos fueron trasladados de urgencia al hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el anillo Periférico, a la altura de avenida San Jerónimo en la colonia Independencia de la alcaldía Magdalena Contreras, la tarde de este lunes 10 de noviembre se registró un accidente que movilizó a los servicios de emergencia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México actuaron rápidamente tras recibir un reporte por radio sobre un percance vehicular.

En el lugar de los hechos, los oficiales encontraron una escena que constaba de: una motocicleta derrapada y tres personas tendidas sobre el asfalto. Un hombre de 73 años, conductor de un automóvil, relató a los policías que un fuerte golpe en la parte trasera de su vehículo lo alertó, momento en el que se percató del siniestro que involucraba a una moto.

De inmediato, los agentes solicitaron el apoyo de servicios médicos. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que uno de los afectados, un joven de 23 años, ya no presentaba signos vitales. Los otros dos involucrados, de 34 y 21 años respectivamente, fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. La información fue difundida por la SSC de la Ciudad de México mediante una tarjeta informativa.

Tras el percance, los policías acordonaron el área para proteger pruebas y facilitar las labores periciales requeridas por el Ministerio Público. Además, se implementaron medidas de vialidad provisionales mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias para investigar el caso.

Este episodio ocurre en un contexto donde la movilidad y las condiciones del Periférico han sido tema de debate y obras. En el Estado de México, autoridades del municipio de Naucalpan de Juárez informaron que, desde el viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas, comenzó la rehabilitación del Periférico Norte.

El tramo intervenido va de Río San Joaquín a la avenida Primero de Mayo, y las obras consisten en la modernización del carril lateral, que es señalado por tener muchos baches.

El plan de obra cuenta con una inversión de 57 millones de pesos y responde a demandas ciudadanas sobre el deterioro de la vía. El proceso incluye la sustitución de la estructura vial con una base de 20 cm de espesor, tanto hidráulica como estabilizada con cemento, además de la colocación de concreto hidráulico MR-45 de 25 cm. Estos trabajos buscan aumentar la durabilidad del pavimento y enfrentar el desgaste provocado por el tráfico pesado.

A lo largo de la intervención, la autoridad municipal anunció que habrá señalización especial y rutas alternas, con objetivos tanto de prevenir accidentes como de reducir afectaciones a la circulación. La obra también beneficiará a quienes recorren el Periférico desde la Ciudad de México hacia municipios como Tlalnepantla de Baz o Cuautitlán Izcalli.