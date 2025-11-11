México

Ante faltas en labor legislativa diputados conformaron Comité de Ética

La medida se da luego casos como el de Cuauhtémoc Blanco jugando pádel en una sesión virtual

Guardar
La Cámara de Diputados conformó
La Cámara de Diputados conformó el Comité de Ética tras varias faltas de legisladores en los últimos meses. (Crédito: Cuartoscuro)

Los retrasos administrativos en el Congreso han impactado la capacidad disciplinaria de la Cámara de Diputados, que el día de hoy, 11 de noviembre de 2025, aprobó en votación económica la conformación del Comité de Ética para la LXVI Legislatura.

Tras más de un año desde el inicio del actual periodo ordinario, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó el acuerdo que permitió finalmente la integración de este órgano.

El Comité de Ética, de acuerdo con el documento avalado, posee la responsabilidad de prevenir acciones contrarias a la ética por parte de diputados, así como promover y difundir principios de conducta y deberes éticos.

También precisa que los principios de conducta y los deberes éticos deberán ser promovidos y difundidos tanto por las y los diputados como a “sus personas colaboradoras e integrantes de los Servicios Administrativos y Parlamentarios de la Cámara”.

Cabe destacar que la Mesa Directiva, sin este órgano, careció de herramientas formales para aplicar medidas disciplinarias a legisladores que incumplieran obligaciones, como la asistencia a sesiones.

La directiva del Comité estará presidido por el diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé; la vicepresidencia estará ocupada por José Luis Sánchez González, Presidente del Comité de Decanos; asimismo, Luis Agustín Rodríguez Torres del PAN y Alejandro Pérez Cuéllar integrante del PVEM, cada uno tendrán un cargo de secretaría.

De los 16 integrantes, aún queda un lugar “vacante” que será ocupado por un legislador del PVEM, siendo 5 puestos más los destinados a partidos políticos:

Sonia Rincón Chanona (Morena)

Blanca Leticia Gutiérrez Garza (PAN)

Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT)

César Alejandro Domínguez (PRI)

Juan Ignacio Samperio Montaño (MC)

También estará conformado por los diputados integrantes del Comité de Decanos: Leonel Godoy Rangel, Manuel de Jesús Espino Barrientos, José Luis Durán Reveles, Germán Martínez Cázares, Víctor Samuel Palma César, e Ivonne Aracely Ortega Pacheco.

“Los recursos humanos, materiales y financieros para funcionamiento del Comité serán aprobados por el Comité de Administración”, precisa el acuerdo.

Respecto a la videncia de este Comité de Ética el documento estipula que se mantendrá en “funciones durante la LXVI Legislatura”, es decir, hasta el 31 de agosto de 2027.

Hace unas semanas, la presidenta de la Mesa Directiva del recinto legislativo, Kenia López Rabadán, resaltó la importancia de establecer este organismo dentro de la Cámara de Diputados, además de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas: “Todos sabemos que no se ha constituido el Comité de Ética y yo, de manera muy respetuosa, lo digo de verdad de manera institucional, ojalá y se logren los acuerdos para que ese Comité de Ética se constituya”.

Temas Relacionados

Comité de ÉticaCámara de DiputadosCuauhtémoc BlancoMorenaPANMCPRIPVEMmexico-noticias

Más Noticias

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que vas a gastar si quieres asistir al tercer show de la emblemática banda

Cuánto cuesta el boleto más

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Sismo hoy 11 de noviembre

Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas

Más de 200 viviendas afectadas

Hay dos escenarios para la reforma sobre revocación de mandato, explica Monreal

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará cómo establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los 10 podcasts de Spotify
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

La Granja VIP en vivo hoy 11 de noviembre: sigue El Duelo de la tarde

DEPORTES

Fuerza Regia, el más ganador:

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay