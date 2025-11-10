Sheinbaum afirma que Tren Suburbano - AIFA estará listo para el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum prevé la llegada de 5.5 millones de turistas a México por la Copa Mundial FIFA 2026.| (Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se anticipa la llegada de alrededor de 5.5 millones de personas a México para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, representará “un momento muy especial con una derrama económica” significativa para el país.

Entre las alternativas de transporte previstas para los turistas, Sheinbaum Pardo resaltó la importancia del tren de pasajeros que enlazará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Buenavista, en la Ciudad de México. Según lo señalado por la presidenta, este tren estará “ya listo” para el inicio del evento y tendrá la capacidad de conectar con todas las zonas hoteleras de la ciudad, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los visitantes que arriben para el torneo internacional.

Obras que conectarán a turistas en el Mundial 2026 a la CDMX

Foto: Facebook/Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México

La mandataria subrayó la disponibilidad tanto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” como del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” como puntos estratégicos para la recepción de turistas y visitantes al país.

“Estamos haciendo una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos para su remodelación, para estar listo para el mundial”, indicó Sheinbaum Pardo, en referencia a los trabajos destinados a adecuar la infraestructura del aeropuerto de la capital previo al inicio del evento global.

