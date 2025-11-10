México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 9 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Guardar
La Lotería Nacional realiza sorteos
La Lotería Nacional realiza sorteos de Melate cada miércoles, viernes y domingo (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados del sorteo 4133 del Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 9 de noviembre realizado por la Lotería Nacional, una de las principales loterías del país que entrega millones de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4133.

Resultado: 03, 16, 23, 30, 38 y 53.

Melate Revancha:

Sorteo: 4133.

Resultado: 02, 29, 30, 44, 46, 50 y .

Melate Revanchita:

Sorteo: 4133.

Resultado: 06, 11, 17, 20, 28, 46 y .

La Lotería Nacional celebra un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

¿Eres el afortunado ganador de

Qué pasa si como piña por la noche

A pesar de sus beneficios es importan conocer el impacto que tiene según el momento del día en que se ingiere

Qué pasa si como piña

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Ya están definidos algunos enfrentamientos en liguilla, resta conocer quiénes avanzarán a la última ronda del campeonato en el repechaje

Cómo se jugará el Play

Ataque a balazos deja dos heridos y dos detenidos en Iztapalapa, CDMX

Según informes, los presuntos responsables llegaron a balacear sin mediar palabras con las víctimas

Ataque a balazos deja dos

Pastel tres chocolates sin horno: la opción práctica que reúne galleta y mousse

Este postre delicioso puede salvar el día de una reunión o un simple antojo

Pastel tres chocolates sin horno:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Frankenstein”

Top 10 Netflix México: “Frankenstein” de Guillermo del Toro se posiciona como la película más vista en la plataforma

Alejandro Sanz agradece a México tras terminar su gira ‘¿Y ahora qué?’ por el país: “Mi mejor regalo”

“Golden” de HUNTR/X continúa a la cabeza del ranking iTunes México: las 10 canciones K-pop que no paran de sonar

La Granja VIP en vivo: Lolita Cortés abandona el programa en plena noche de eliminación

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador