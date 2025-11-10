México

Reportan que la casa de la actriz Vanessa Guzmán habría sido baleada mientras se encontraba su hijo adentro

La ex actriz de melodramas en Televisa como ‘Amor Mío’ y ‘Atrévete a Soñar’ se encuentra fuera de peligro

Reportan que la casa de
Reportan que la casa de la actriz Vanessa Guzmán habría sido baleada mientras se encontraba su hijo adentro (Instagram)

La vivienda de Vanessa Guzmán, reconocida actriz y fisicoculturista mexicana, ubicada en El Paso, Texas, se vio involucrada en un ataque armado este fin de semana, según reveló el periodista Jorge Carbajal en su programa En Shock

El incidente ocurrió mientras su hijo, José Uberto, permanecía al interior de la residencia.

El periodista hizo pública la información a través de la cuenta oficial del programa en Instagram, donde detalló que el joven no resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

La ex actriz de melodramas
La ex actriz de melodramas en Televisa como ‘Amor Mío’ y ‘Atrévete a Soñar’ se encuentra fuera de peligro (Captura)

Qué se sabe sobre el ataque a la casa de Vanessa Guzmán

De acuerdo con el reporte presentado por Jorge Carbajal, el ataque contra la propiedad de la estrella mexicana se registró el pasado fin de semana y el hecho ha sido confirmado por fuentes allegadas a la familia. 

Autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y ubicar a los responsables.

El periodista informó que “el ataque ocurrió mientras José Uberto estaba en la residencia, pero por fortuna no pasó a mayores”.

Los primeros reportes no han proporcionado detalles oficiales sobre el móvil ni sobre si existen sospechosos identificados hasta el momento. Las fuerzas de seguridad del estado de Texas se mantienen trabajando en el domicilio de la actriz para recabar evidencias y testimonios.

Vanessa Guzmán - Foto: vanessaguzmann
Vanessa Guzmán - Foto: vanessaguzmann

La reacción de Vanessa Guzmán tras presunto ataque armado a su casa en EEUU

Hasta ahora, Vanessa Guzmán no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre lo sucedido. El periodista Jorge Carbajal, quien reveló los hechos, enfatizó que la actriz no ha confirmado ni desmentido la información difundida en su programa.

La ausencia de declaraciones directas ha motivado especulaciones en redes sociales, aunque la información difundida por En Shock sostiene que ninguna persona resultó lesionada durante la agresión.

“Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y José Uberto se encuentra fuera de peligro”, publicó el comunicador en la cuenta oficial del programa en Instagram.

Vanessa Guzmán: trayectoría y faceta actual

Vanessa Guzmán es una actriz originaria de México, con amplia trayectoria en el ámbito del entretenimiento. Su carrera la llevó a ganar el certamen de Nuestra Belleza México y representar al país en el concurso Miss Universo. Posteriormente, destacó en telenovelas y programas populares, consolidando su imagen pública.

(Foto: Las Estrellas)
(Foto: Las Estrellas)

En los últimos años, Guzmán ha sobresalido en el ámbito del fisicoculturismo, participando en competencias en Estados Unidos y México. Desde su mudanza a El Paso, Texas, ha compartido su evolución profesional y personal a través de redes sociales, donde suma una importante comunidad de seguidores.

